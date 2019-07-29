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陳增濤：Meursault最大一級園Charmes

【明報專訊】勃艮第博丘（Côte de Beaune）干白馳名世界眾所皆知，博丘Meursault村似乎是博丘干白的同義詞卻是有點出乎意料。原因是Meursault沒有頂級園（Grand Cru），從村莊的名裏並沒有加上葡萄園的名字就可見一斑。我的猜想是，勃艮第紅酒的標籤已經夠難讀懂，村莊名字多了一個頂級葡萄園更增加了難度。是否光一個Meursault比較容易記得，再加上說 Meursault法定產區有400公頃，干白的量也比位於其南邊，有頂級園的村莊的產量多一倍，在市場上更加容易找到它而且價格也更加友善。

和它南面的兩個共享頂級園Montrachet的小村莊一起，Meursault形成了博丘釀造世界上最有名氣的干白的三角鐵。Meursault的海拔不到300公呎的石炭泥灰岩山坡正是種植霞多麗（Chardonnay）的絕佳風土，大部分的Meursault一級園都在村西南的山坡上，其中最大的一級園Charmes在向東和東南的山坡上，共40公頃，山坡高處土壤貧瘠，干白的口感有更強的張力，下坡的葡萄園給予干白更多的油質和豐滿的口感。Charmes這個法文字會給人不少的幻想。是「魅力」的意思，還是「榆樹」的意思呢？真是見仁見智。勃艮第有不少叫Charme的葡萄園，可能在改種葡萄之前都是榆樹林，不過我還是相信，既然是一級園，一定有充滿魅力的風情萬種的法國女人在葡萄園工作，因而得名。

山坡種植 干白口感張力更強

一年難得見女兒一次，更何况是一起吃晚飯。更難得有機會講解勃艮第酒經，算是文化的傳承，我開了一瓶2015年Olivier Leflaive的Meursault一級園Charmes作為我親自下廚做的清蒸銀雪魚的搭配。雖然是款酒商酒（Negociant），卻出自釀酒師 Franck Grux手筆。自Oliver Leflaive離開鼎鼎大名的家族酒莊之後另起爐灶，通過和博丘葡葡農訂立的長期合約，獲得穩定和高質量的葡萄供應來源。由於酒商酒在印象中總是帶着貶義的味道，Olivier Leflaive總是高傲的說他的酒與眾不同，是度身定製的「高級時裝（Haute Couture）」。這款干白優雅細膩具張力感覺，礦物質口感而且清新，怪不得贏得了女兒歡心。

英國終於有了新的首相。這位剛上台的約翰遜（Boris Johnson）被西方媒體稱為與特朗普同一個模子刻出來的政治人物，兩人都善變因此難以對其政策作出預測。當然英國已非昔日的大英帝國，國力今非昔比。約翰遜的上台，進一步明確顯示了傳統的歐美政壇，正發生急劇的質變，而這變化也開始顛覆古老的歐盟。馬克龍出乎意料的當選法國總統，現在看起來只不過是舊世界的延續。雖然英國正在脫離歐盟，約翰遜更可能推動了歐盟的巨變。當今金融市場看來依然風平浪靜歌舞昇平，歐美都在變，現在是否風雨前的平靜？

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[陳增濤 品酒論投資]

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