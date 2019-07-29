央行增黃金儲備 全球持續低息 道富：今次金價升浪更健康

明報記者 王俊騏

金價經歷6月大升後，本月有所回調，但整體仍呈向上趨勢。徐志傑估計，下半年金價會在每盎司1400至1500美元上落，短線經歷上月升了一成後勢會整固；但指若同樣升幅於去年出現，其後跌幅會更大，但今年卻未見這情况。而且，若美國經濟衰退和本月減息，金價升勢會更強勁，又指現時芝商所黃金期貨長倉為處兩年來高位等，都反映黃金有基本因素支持。

料經濟衰退 美元黃金齊升

上一次黃金牛市由2002年開始持續了10年，由200美元一直升至1900美元。徐稱今次升浪有一定波動，在2013至2015年間經歷熊市，但其後至今金價也升了近三成，並暫時持續了三年。他分析，縱使上次牛市都是在低息環境，但其實與今次有一定差異。主要分別在於2002年時央行在賣出黃金，為一個供應者，但央行自2009年後視黃金作避險，帶動現佔黃金整體需求達15%；而且央行「放水」時期亦較過去牛市為長，黃金的跌幅勢會少於其他貨幣。因此，他認為今次金價最少不會如過去升至1900美元後，又大幅回落到1000美元，指過去資金流入速度太快，生成泡沫，今次升幅則較穩定，形容為較健康的牛市。

除了現時全球低息環境，有利黃金需求和金價外，徐稱黃金走勢也視乎美股和美元表現。美元與黃金走勢一般為負相關，如美元不再強勢，資金勢流入黃金，而他指美元對比去年都累升了一成，加上預期減息，勢削弱其升勢。還有一點是，他指其實美元和黃金同為避險資產可以一同上升，一般發生在市場情緒負面時間，如2009至2011年和歐債危機。其實今年也有這種情况，皆因多種數據指向經濟衰退，包括孳息曲線倒掛，預示未來12至18個月或見衰退。

至於下半年金價走勢，他稱現時各央行都期望把貨幣貶值，以出口刺激經濟，導致今年很多貨幣都顯著受壓，會使投資者轉向沒有政府操作、又同樣為貨幣的黃金，而一旦貨幣戰開打時，黃金於下半年至明年的會繼續受惠。另一方面，今年央行特別是新興市場國家買入黃金量較高，而這些國家本身黃金佔外匯儲備較低，如10年前俄羅斯只佔約2%，但目前已提升到20%，對需求也有正面影響。他稱去年全球央行更購入600噸黃金，數量為近50年來最多，也反映央行把儲備由美元轉為黃金勢成一個趨勢。

憂英鎊大跌 英資成黃金ETF最大買家

世界黃金協會數據亦顯示，6月黃金ETF資產管理規模（AUM）上升15%，創下7年來最大單月增幅。徐相信即使美元續走強，黃金也會跟隨，特別今年不少黃金需求都來自美國以外，以道富黃金ETF（交易所買賣基金）為例，今年主要流入地區為歐洲，最大流入為英國，相信源自脫歐問題和英鎊大跌。基於避險等因素，他也發現自6月起，美國投資者也開始由美股轉至債券和黃金。

美投資者避險 轉戰債券黃金

惟亞洲區黃金ETF反而錄得流出，他稱亞洲投資者大多於去年金價低位時入貨，今年在升市時則提前獲利，主因在亞洲買賣黃金不用交稅，可以炒賣，相反歐美設有關稅項，故投資者持有期會較長。香港方面，道富SPDR黃金ETF（2840）於2015年至今的資產管理規模增幅為全球最高，達到兩倍以上，近年都是以較多內地客購買，除了其本身偏好買金，還有以港元計價，會有匯差上得益。

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