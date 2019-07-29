許繹彬：不確定因素增 港股暫宜觀望

與此同時，上周一迎來內地科創板開板，可謂內地投資者翹首以盼的好消息之一，雖然科創板暫有25隻股票供買賣，但開板當日已成為市場焦點，交易額達485億元人民幣，在較多資金部署科創板下，25隻股票集體飈升，最高升逾5倍。雖然翌日交易額已回落，而且亦出現獲利回吐的情况，但科創板的登場無疑亦令滬深股市受壓，亦削弱北水南下之流，變相令港股大市成交萎縮。

美股方面，早前的升勢全賴美國聯儲局減息的憧憬及部分企業季績表現優於預期，但上周幾家大型美企業績令美股受壓，當中包括Tesla、Amazon、Ford及陶氏公司等，其業績均遜預期；加上隨着經濟數據表現及聯儲局成員的言論，市場對減息加碼至半厘的預期很快便降溫，跌至不足兩成，亦令美股輾轉回落。

至於後市發展，本周將迎來美聯儲議息結果，同時美國亦將赴上海就中美貿易問題上進行磋商，外界將再次觀望談判進展，看看是否能為大市「雪中送炭」。現在大市的不確定因素愈來愈多，港股繼續處於拉鋸悶局，阻力重重之下，投資者除了經常留意特朗普Twitter外，英國脫歐、環球經濟前景及本港政經局勢等將繼續左右大市走勢。因此，投資者現時宜多留意事態發展，抱審慎觀望態度，待大市出現較明確方向再入市。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]