陳政生：金邊獨家開賭 金界具優勢

自6月中下旬開始，港股一直在約28000至29000點區間徘徊上落，一個月的波幅僅得約1000點。大市持續一段時間欠缺方向，後市出現單邊走的機會很大，但是會向上升、抑或是向下跌，暫時難以明確判斷。惟我們認為，如市場成交金額持續不足700億元，後市向下的機會會大增，到時有機會回補6月遺留下來的28022至27584點上升裂口。因此，建議投資者可考慮恒指在約28600點水平時先鎖定部分利潤。

股價破頂 可望延續升浪

市場憧憬暑假期間澳門賭業收入增加，帶動濠賭板塊自7月以來均表現不俗。同屬博彩股，但非在澳門經營博彩業務，而是在柬埔寨首都金邊獨家經營賭場的金界控股（3918）同樣跟炒，股價近日已升至上市新高位，走勢強勁，短期有望延續升浪。

集團近日公布6月止六個月中期業績，收入按年增加21.6%至8.92億美元，純利按年增36.1%至2.45億美元。期內，EBITDA按年增加41%至3.28億美元。集團上半年的博彩總收入為8.72億美元，按年增22%。其中，博彩總收入按年增38%至2.23億美元；貴賓市場博彩總收入按年增17.6%至6.5億美元。業績表現不俗，原因是柬埔寨當地隨着近年經濟起飛，博彩業收入亦有翻倍的增長。再加上澳門政府不斷加強對入境人士攜帶現金額度的限制，澳門博彩營運商亦開始改變營運方針，從專注高端客戶的小眾市場轉至向大眾市場。以上種種現象，均助長其他亞洲地區的博彩業發展。

集團在柬埔寨已有24年的經營歷史，並擁有當地70年博彩牌照，金界娛樂城更是柬埔寨最大的五星級綜合娛樂場所。集團多年一直積極擴建及延伸旗下項目，使其博彩收入一直保持理想的增速。而集團花費6年時間投資35億美元打造的金界三期，將於2025年9月落成，預計賭桌數目將從目前的500桌增至超過1300桌，相信屆時有助推動其業績更上一層樓。

回至10.8元以下吸 上望13.5元

我們看好柬埔寨當地的博彩業發展，認為此股可作中長線持有。惟股價近日升勢過急，現價已升至拋離多條平均線上，建議回至10.8元以下才吸納，上望13.5元，穿9元止蝕。

（筆者為證監會持牌代表，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]