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黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩

【明報專訊】海爾電器（1169）主要從事製造及銷售洗衣機及熱水器，在內地白色家電行業具領導地位。今年首季度，集團收入206.3億元（人民幣．下同），按年增加0.2%，股東應佔溢利升10.3%至9.19億元。期內，洗衣機業務收入按年升4%至50.94億元，熱水器業務收入升3.7%至17.75億元。隨着內地國家發改委促進內需消費，中央早前表明推出一系列政策鼓勵家電消費，包括環保智能家電，支付家電補貼資金，以及計劃開展家電「以舊換新」活動，有助家電銷情。

集團繼續優化產品組合，拓展高端洗衣機市場品牌「卡薩帝」，預料有助提升盈利表現。另外，目前內地的淨水器的滲透率仍然偏低，在資產置換交易交割後，集團將海爾集團的淨水業務引入，可在銷售網絡和供應商資源等產生協同效應。內地人均收入增加，消費升級，亦有助帶動消費。今年首季度，渠道服務業務收入跌1.6%至164.82億元，其業務主要海爾產品的線上銷售業務、線下門店分銷業務和全渠道業務組成。

拓展產品組合 引入淨水業務

至於物流業務，主要為海爾電器和阿里巴巴共同打造的日日順物流合資公司，期內分收收入升4%至22.09億元。截至2018年底，集團管理的倉庫總面積470萬平方米，其中自建倉比例達到約26%，而集團在杭州、青島佈局智能無人倉共計5000平方米。

走勢上，自7月中形成下降軌，失守各主要平均線，惟STC%K線走低於%D線，MACD維持熊差距，短線走勢有望改善，可考慮19元（港元．下同）吸納，反彈阻力22元，不跌穿18.4元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]

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