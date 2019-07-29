黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩

集團繼續優化產品組合，拓展高端洗衣機市場品牌「卡薩帝」，預料有助提升盈利表現。另外，目前內地的淨水器的滲透率仍然偏低，在資產置換交易交割後，集團將海爾集團的淨水業務引入，可在銷售網絡和供應商資源等產生協同效應。內地人均收入增加，消費升級，亦有助帶動消費。今年首季度，渠道服務業務收入跌1.6%至164.82億元，其業務主要海爾產品的線上銷售業務、線下門店分銷業務和全渠道業務組成。

拓展產品組合 引入淨水業務

至於物流業務，主要為海爾電器和阿里巴巴共同打造的日日順物流合資公司，期內分收收入升4%至22.09億元。截至2018年底，集團管理的倉庫總面積470萬平方米，其中自建倉比例達到約26%，而集團在杭州、青島佈局智能無人倉共計5000平方米。

走勢上，自7月中形成下降軌，失守各主要平均線，惟STC%K線走低於%D線，MACD維持熊差距，短線走勢有望改善，可考慮19元（港元．下同）吸納，反彈阻力22元，不跌穿18.4元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]