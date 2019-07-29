沈永年：珠海，下一個深圳！

過去10年，深圳作為中國七大經濟特區之一，無論在金融、科技、物流、城市基礎設施建設等領域，均實現了高速增長和發展，相信曾在深圳居住、做生意或投資房產的讀者，也能深刻感受到深圳翻天覆地的轉變。還記得多年前，深圳是一眾香港人周末假日娛樂消閒的好去處，受歡迎程度一時無兩，甚至一些香港的大型品牌或連鎖店，也以深圳作為拓展內地市場的一個重要平台，並愈做愈大。不得不說，深圳確實給予香港很多的發展空間和投資機遇。

珠海規劃極似深圳發展藍圖

目前，深圳的發展已達至頂峰，據我的觀察及消息所得，我認為政府正着手把珠海打造成下一個深圳。事實上，按照目前珠海市的規劃情况，與中國政府當年發展深圳的藍圖極為類似。前海是深圳的自貿區，珠海的自貿區則設在橫琴，均承載着經濟發展的輻射作用；深圳有豐富的旅遊元素，當年的世界之窗、歡樂谷、小型賽車曾吸引過不少遊客，現在珠海最廣為人知當然是珠海長隆水上樂園，還有海泉灣，以及即將建成的黃楊河濕地公園、斗門景觀塔等。

交通建設方面，深圳西區用了10年時間，發展完善交通網絡基建，自深圳灣公路大橋落成後，前海、後海、南山無縫對接；目前珠海西區也是如此，港珠澳大橋連接了橫琴、斗門、金灣、高欄港等地，珠海至香港的路程也大幅縮短近半小時，據知，未來還有三條新橋即將落成，屆時亦將無縫連接整個珠海西區。此外，自深圳將地鐵申延至西區後，該區整體市况轉旺，並迅速帶動周邊樓價急升，而珠海亦將輕軌延伸至西區，再接駁至江門、佛山、廣州等城市，可以想像，珠海西區也將成為政府及市場的發展重心。

更重要的是，在中美貿易戰打得火熱之際，政府為刺激內需而放鬆房地產政策，首個撤消限購的城市便是珠海，可見其對珠海的重視。我更獲得消息指，適逢澳門回歸20周年，政府將出台更多利好珠海發展的政策。顯然，無論從基建、發展定位、政策上看，政府正致力將珠海打造成下一個深圳！

珠海首不限購 可見政府重視

筆者深信，現在是投資珠海的最佳時機，加上政府剛開放珠海限購不久，仍可以從中找到一些性價比高的住宅單位，每平米1000多元的仍可買到，如果大家不把握時機到珠海「尋寶」，估計明年沒有可能再找到筍貨。總之，大家應多爭取機會了解、考察珠海的發展，下一期，我將進一步分析珠海目前的發展情况，哪些區域較值得投資，哪些區域居住環境較佳。

[沈永年 大灣區樓市解碼]