謝偉銓：私人項目審批繁複 宜加快落實精簡過程

筆者早前舉辦了兩場關於精簡發展項目審批的研討會，邀得發展局、規劃署、地政總署及屋宇署的官員代表，向建築、測量、規劃及園境界的從業員解釋最新的審批安排，當中包括統一建築物高度限制、綠化上蓋面積和園境三項發展管制參數。

過去政府不同部門在審批私人發展項目的過程中，因採用的標準和定義不一，對發展項目的要求亦不同，申請人需要來往各個部門反覆交涉，歷重重關卡，程序繁複且耗時，動輒需花上數月至1年時間，甚至產生不必要的爭拗，間接窒礙土地及樓宇的供應進度。

採先易後難 難見整體成效

最新指引明確定義發展參數，界定專責審批的部門，例如建築物高度限制的性質及規模由規劃署統一制定及執行、綠化上蓋面積則由屋宇署負責審批、園境會按發展個案性質分別由地政總署或規劃署審批，業界只需要跟一個部門對口，避免重複批核，縮短流程。

然而有業界仍反映，除發展審批程序緩慢之外，政府落實改善措施的工作亦同樣緩慢，現時採取「先易後難」的方式優化審批流程，對整體成效並不明顯。事實上，筆者早於上一屆立法會任期已多次提出要為發展項目審批程序「拆牆鬆綁」，惟事隔兩年才見眉目，政府實在有必要盡快落實所有精簡審批的措施。

政府堵漏洞 地契變複雜

此外，現時的地契條款同樣有簡化的必要。政府多年來為堵塞漏洞，地契條款愈加愈多，涵蓋範圍愈來愈廣，最後把關的地政總署很多時在賣地章程中，加入更多並非必要的條文，令地契條款複雜化，不單導致審批耗時，發展商為求項目加快獲批則，寧可選用平實「穩陣」的方案，最終抹殺創新的設計意念。

筆者認為，為簡化現有地契條款的限制，對於部分較次要的要求，政府應考慮以行政指引擴大條款的可容性，雖然會損失部分補地價收入，但毋須動輒改契，若然能加快審批及發展速度，為社會帶來的效益，估計遠遠大於地價的收入。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]