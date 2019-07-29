在香港，保險業發展至今已超過一個世紀，中外保險公司林立，市場產品種類齊全，照顧到商業和個人保障的需要。近年所見，個人保險的需求持續增長，產品保障的重點，也隨着社會環境而轉變。

參考保險業監管局2018年的統計數字，新造個人人壽保險（年金除外）的年度化保費和承保款項（非整付保費類）為918億和7544億元，較2009年分別上升6.7倍和3.3倍。在10年之間，個人保費增長率高於承保金額增長率接近一倍，意味保費逐漸流向儲蓄類型產品，例如提供現金價值較高的保險計劃，當中涉及有關保險成本與定價的計算。

保費逐漸流向儲蓄型產品

出現上述情況，可以從社會的轉變中窺探端倪。在上世紀六、七十年代，生活環境雖然困難，但香港經濟發展正值起飛，生兒育女的成本遠較現在為低，加上節育觀念並不流行，一個家庭有5名或更多子女是等閒事，既可以多些人手掙錢，父母也有養兒防老的期望。

隨着時代改變，影響生育決定的外在因素已經不同，新生代的條件不一定比上一代優越。樓價攀升，經濟環境波動而實質加薪率停滯不前等因素，都增加了養兒的成本和不確定性，導致香港生育率連年下跌。有調查顯示，2017年平均每名女性生育只有1.19個孩子，據勞工福利局估計，差不多是全球最低（〈指香港生育率或世界最低 羅致光研減輕育兒壓力〉，2018年8月12日，《明報》）。

由經濟起飛到薪金停滯不前，由養兒防老到自顧退休，期間人壽保險的需求依然存在，只是市民對於它的功用已有不同的看法。例如儲蓄型保險提供相對穩定的長遠回報，跟股票市場比較，不會出現金融風暴時期「一鋪清袋」的情况。

此外，透過目標儲蓄保險計劃，投保人可以按部就班，達成不同的目標，把積蓄用於結婚或子女教育等。針對退休保障，保險公司運用保單的累積價值，於一段時間內為投保人提供穩定的收入，目前獲政府推動的合資格延期年金保單，便屬於這一類產品。

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