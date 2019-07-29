蔡金強：本地股寒冬將至

事實上，香港從不是太平社會，1940年代的日本侵華，1967年大暴動，1984年中英談判香港回歸（中方做好武裝接收準備），1989年六四事件（香港百萬人遊行），1997年亞洲金融危機（香港差點經濟崩潰），2003年SARS危機（香港人可能連命都沒有），2014佔中加旺角暴動，然後 2019年林鄭神經刀「送中議案」引起大暴動……所以，朋友們，香港本就不是太平之地，你不離開這個傷心地，要不就必須有大心臟。也有幸，這四戰之地到現在也還是很不錯的！

全年GDP增長見紅無懸念

香港搞成最近的亂局，香港本地經濟堪憂，當然民主鬥士們管你死活，他們要的就是抱着香港其他人一起死。香港GDP今年第二季度負增長應該跑不掉了吧！全年就更肯定了。GDP是虛幻的數字，可看看香港本地的公司，最近展現出來的幾乎是全線趴低，尤其是零售業。

零售股先遭殃 其他股無倖免

佐丹奴（0709）預計中期營業利潤和純利分別大跌28%和38%，卓悅（0653）和莎莎（0178）也發布盈警，周大福（1929）第二季度港澳同店銷售跌了14%。就連「神股」港鐵（0066）也發了盈警，維他奶（0345）的業績也不如預期……估計很快國泰航空（0293）、本地地產股、收租股，甚至銀行股的負面影響也將很快提現出來。

除了本地經濟受到極大打擊，中國對香港的支持也必將大不如前，這次香港人傷透了心，可是他們不知道中國政府和內地人也傷透了心，當然香港很多人會覺得那又怎樣，他們心目中的中國和中國人的感受根本就不必尊重，會怎樣？以後會在各方面提現出來的，憤怒不是你的專利。

煤氣港鐵高估值恐難維持

在香港這麼多行業中，最受影響的應該是零售股，可大股票不多，就周大福和九龍倉置業（1997）最大。航空股國泰應該也會被重創。至於煤氣（0003）和港鐵這兩大寶貝，現在估值已經上天，幾十倍市盈率，靠的一口氣就是那2厘左右的派息率和穩定的公用特質業務，未來呢？誰能保證他們所謂的公用事業穩定特質？如果這樣，還能有三四十倍市盈率嗎？

現在開始進入互相傷害階段，而所有香港人做好埋單的準備了嗎？

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]