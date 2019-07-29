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2019年7月29日星期一
環球數據前瞻
積極迎貿戰 港玩具商變陣保收入 怡高安迪：找後備供應商治標 拓更多市場治本
玩具配件多 廠商難搬離內地
供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升
高盛：港政治風波對經濟基本面影響有限
美重回寬鬆貨幣政策 中國金融將更開放
學者股神梁劍平：無懼社會動盪 堅定持有煤氣領展
往績回顧：方偉昌看好招行 上周升1.38%
天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型
郭炳湘子郭基俊掌新地酒店業務 海匯酒店引凱悅品牌 策劃新形象突圍
凱悅尚萃定位現代精品酒店 房價較高
澳門賢盟開發遊戲平台 攻克最難認證市場
平台可用作實時監控 物流業適用
陳茂波：港經濟內憂外患 籲市民行動前「諗一諗」
錦州行傳流動性緊張 工行信達等接股
新城逾27億售8地產項目
張兆聰：美股獨步全球 繼續加倉
環球數據前瞻
金子：抗逆力強 工行Call 19056
張兆聰：長實受惠資金換馬
蔡金強：本地股寒冬將至
保險功用隨社會轉變
楊書健：中環租金貴得有原因
李聲揚：啟德地呎價 預示地產股難有運行
謝偉銓：私人項目審批繁複 宜加快落實精簡過程
沈永年：珠海，下一個深圳！
黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩
陳政生：金邊獨家開賭 金界具優勢
許繹彬：不確定因素增 港股暫宜觀望
央行增黃金儲備 全球持續低息 道富：今次金價升浪更健康
陳增濤：Meursault最大一級園Charmes
謝紹榮：美國減息事在必行？
龍彩霞：界內證跟窩輪大不同
高志堅：三大不明朗因素將揭盅
林少陽：建行料成北水追落後目標
技術取勝：創科處上升軌之上
潘迪藍：亞洲新興市減息未必刺激經濟
蘇沛豐：三一國際驚喜未完趁機吸
李順威：減息被消化 股市上升空間減少
劉思明：科技消費強勢 本地概念超賣
何啟聰：高位續回軟 友邦Call 18879
瑞銀亞洲：騰訊挑戰380元 留意購17244
摩根大通亞洲：新推恒指界內證 上下差距1萬點
周顯：機構大包圍沽空垃圾股
何國良：科創板未為A股帶來壓力
張佩儀：外匯兌換差異大 旅遊要留神
王弼：特首應「虛君化」化解危機
曾淵滄：中美談判不妨樂觀一點
湯文亮：過去3至4年供應沒9.3萬伙
陳永傑：同是實物 物業勝黃金
廖偉強：怨氣來自恐懼
布少明：放寬按保助市民上車
李志成：需求持續 樓價有力再上
郭思治．推介股份：瑞聲科技（2018）
歐宸銘．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂
龐寶林：外資加碼湧中國債
7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大
新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰
十大屋苑周末1成交 9個半月新低
嘉湖車位月租2800元 個別回報見7厘
7月物業登記料6300宗 按月持平
戴德梁行：內地商業地產次季成交額跌兩成
瑧頤 元朗精品新盤
蝶翠峰呎價企穩1.2萬
高息定存 銀債退款出路
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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玩具配件多 廠商難搬離內地
供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升
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何啟聰：高位續回軟 友邦Call 18879
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歐宸銘．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂
龐寶林：外資加碼湧中國債
7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大
新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰
十大屋苑周末1成交 9個半月新低
嘉湖車位月租2800元 個別回報見7厘
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