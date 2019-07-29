張兆聰：美股獨步全球 繼續加倉

地產股、收租股和房託，資產都在香港無法搬走，只能希望最好的情况。但友邦也要陪跌，則可見市場反應頗為劇烈。無可否認，友邦基地在香港，內地人簽保單也必須來香港，去年新業務價值中，41%來自香港。若香港社會動盪、元朗襲擊事件大規模出現，富裕的客戶會拒絕來港，短期保費收入難免會受到有影響。

只是襲擊事件遍地開花可能性應該有限，客戶拒絕來港也有時限性，不會動搖友邦的增長故事。事實上，即使內險股今年上半年銷情慘淡，友邦在中國仍維持30%的增速，在高端保險市場可說是一枝獨秀。再加上泰國銷售團隊已重組完成，保費收入止跌回升，香港的佔比也持續下降，由2017年的43%降至去年的41%。考慮到集團在內地經營點仍然較少，到2020年全面開放時，增速隨時更上一層樓。只是短期股價很難預測，或許仍有持續沽壓，又或者會跌穿80元也說不準，但逢低吸納仍是好的策略。

股市脫鈎持續 美股脫穎而出

撇除香港政局問題，筆者此前提及的全球股市脫鈎問題仍然持續，美股持續新高，業績也亮麗，由谷歌、可口可樂、軟件、半導體等，全都表現理想股價反應正面。另一個發展是美元偏強，即使歐洲央行行長德拉吉發表偏鷹立場的言論，歐元兌美元在大幅波動後仍然走低，同時英國新任首相約翰遜已鐵定會於10月31日脫歐，英鎊匯價也不斷向1.2水平進發。當美元不弱，自身經濟動力一般的新興市場也難有突出表現。即使基金都重倉、加倉亞洲股市，但真正贏家依然是美股。

本倉在數周前加倉美股，現在看來是對的。中生製藥（1177）表現也不錯，五糧液則摸頂了，但年初至今急升後總會調整，筆者覺得可多看一會。至於新城悅（1755），買入後曾急升至8.2元，之後又急速回落。新城發展（1030）出售40個項目股權，市場擔心開始要出售資產還債，若戰線收縮，相關的物管面積也會減少，本周會沽出。另外減持200股港交所（0388），買入50股軟件股ETF（IGV）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]