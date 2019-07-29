錦州行傳流動性緊張 工行信達等接股

工行指該批股份佔錦州銀行普通股股份總額10.82%。由於投資不屬重大資產重組及關聯交易，毋須交股東大會審議。

工行：不逾30億人幣接股

以不良資產經營為核心業務的中國信達亦公布，接手錦州銀行內資股佔普通股總數比例為6.49%，但未有披露詳細涉資金額。信達指，投資尚需滿足協議約定相關條件，包括相關監管批准等方可完成；投資是其發揮專業優勢，服務實體經濟，支持國家金融供給側結構性改革而作出的投資事項。

錦州銀行昨發公告指，該行接獲包括中企發展投資（北京）在內的部分股東通知，已向工行、信達及長城資產管理三方轉讓其持有的部分內資股，但暫時僅披露工行及信達接手的詳情，與長城資產管理的交易則未有資料。該行指，相信三方的投資將進一步提高該行公司治理水平及管理和對抗風險能力，並將推動其未來的發展。

錦州銀行近月多次傳出負面消息，包括5月份公布核數師安永辭任、繼續延遲刊發2018年度業績等，集團在6月更換核數師後，表示預計將於8月底前刊發2018年業績。該股自今年4月1日停牌至今。