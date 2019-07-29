陳茂波：港經濟內憂外患 籲市民行動前「諗一諗」

暴力衝擊損國際形象營商環境

陳茂波於網誌中指香港經濟「內憂外患」，外圍不明朗加上近期社會事件令市况疲弱，短期展望難言樂觀。他表示，抗議行動及暴力衝擊損害香港的國際形象和營商環境，影響外資及外國遊客來港旅遊、經商和投資的意欲，也影響了本地的大小商戶。他又稱，抗議行動持續時間愈長，對中小企、小商戶的影響將更顯著，部分市民的生計亦會受拖累。

陳茂波續稱，現時香港對立和暴力的情况蔓延，現已繃緊的香港社會將會如同難以解開的死結。他指在這關鍵時刻，每個人的決定都十分重要，他於文末呼籲市民在行動前「停一停、諗一諗」，拒絕暴力，相互溝通，尋求理解，為社會謀出路。

劉怡翔：未來要靠年輕人守護

劉怡翔的網誌則主要評論香港作為國際資產及財富管理中心的地位，不過行文最後，他亦提到香港金融中心地位得來不易，未來要靠年輕人守護，未知是否與日前《逃犯條例》修訂引發的社會爭議有關。

劉怡翔於文中表示，香港需要具有國際視野的人才，因此政府非常重視培育年輕一代，希望多和青年交流。他鼓勵年輕一代以多角度思考和了解社會議題，同時表示「香港國際都會的未來，正正是靠我們的青年人去守護」，籲「大家一起努力」。