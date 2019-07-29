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澳門賢盟開發遊戲平台 攻克最難認證市場

【明報專訊】澳門博彩市場邁步發展，當地業界國際賢盟系統加強雲端及軟件開發，將合規及反洗錢等功能模塊化，開放予更多包括香港、澳門及其他地區的具創意遊戲開發商，藉此加快接入澳門的博彩市場。公司常務董事邱之林表示，將來有意將業務推向國際市場發展及在業務日益壯大，透過尋求上市融資，支持業務發展，上市地點不一定在香港市場。

引入港遊戲商參與

邱之林表示，國際賢盟推動GameSource的雲端遊戲開發平台逾4年，並且相繼爭取到全球最難取得認證的美國內華達州及澳門市場認可。因應博彩行業過往停留在1970、1980年代的技術，客群亦老化，若要吸引新一代客群，需要新思維，遊戲又不能太博彩化，一改長期由數家角子機公司壟斷的情况。國際賢盟的發展概念，將澳門娛樂場所需的反洗錢、合規、營運程序、隨機號產生器等功能模塊化，方便引入創意的遊戲開發商設計遊戲，進一步發展成適用於澳門娛樂場的環境，卻不改遊戲的公平性、娛樂性，兼符合法規。

邱之林說：「目前已簽了4家遊戲開發商，兩家屬於澳門公司，1家為新加坡公司，另一家為德國公司。在5月份澳門舉行的亞洲國際娛樂展後，再新簽6至7家公司，當中包括兩家香港公司。」公司將與遊戲開發商分成，遊戲開發商利用國際賢盟的模組後，直到認證階段所需時間最快可縮短至1個月，獲認證率亦達95%。

擬進軍更多市場 籌第一輪融資

GameSource的平台將提供彈性容許多遊戲操作。邱之林說，國際賢盟擬開發的市場，在澳門市場方面，正待政府批准在澳門美高梅內的娛樂場落地發展。新的遊戲平台更可以容許無線空間的環境下，使用指定的器具，讓遊戲玩家參與。政府及娛樂場所更可以方便地取得數據進行實時監控，並借此開拓新遊戲，增加收入。他們更有計劃在未來半年至一年，在取得所需認證後，發展美國、越南、柬埔寨，甚至進軍俄羅斯索契及海參崴等市場。正待部署包括娛樂場項目的日本綜合度假村亦適用。

國際賢盟開發GameSource，邱之林表示，前後「燒錢」最少逾2億元，目前在進入擴大發展階段時，正希望爭取第一輪融資，並且不排除安排公司上市，上市地點不一定在香港市場，對其所屬行業較認識的納斯達克，將會是其考慮之列；但最終選擇到哪個地方上市，他將會保持彈性。

相關字詞﹕納斯達克 澳門美高梅 邱之林 國際賢盟

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