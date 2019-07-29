凱悅尚萃定位現代精品酒店 房價較高

海匯酒店成大中華區首凱悅尚萃酒店

今次新地為海匯酒店引入凱悅酒店集團（Hyatt）旗下的「凱悅尚萃」（ Hyatt Centric）品牌，第三季正式登場，將會成為大中華區首間凱悅尚萃酒店。凱悅酒店集團旗下有多個品牌，而凱悅尚萃於2015年推出，主要分佈在美國及加拿大、拉丁美洲及歐洲，現時亞洲有3間凱悅尚萃酒店，其中一間位於日本東京銀座，去年1月開業。凱悅尚萃以現代精品酒店為定位，根據東京銀座凱悅尚萃酒店官網，每晚房間價格約為2488港元以上，對比鄰近的銀座賽萊斯廷酒店，平日每晚房價介乎1800至1971港元，凱悅尚萃品牌的房價高出至少500元。而海匯酒店每晚房間價格約1000元以上，東京銀座凱悅尚萃酒店的房價最少高出1300元。至於鄰近北角的酒店，以位於炮台山的港島海逸君綽酒店的房價最高，平日每晚房價約為1115元，亦高出開業僅一年多的海匯酒店。

新地全資帝逸酒店下半年開業

新地方面，現時全資營運的酒店包括尖沙咀帝苑酒店、旺角帝京酒店、沙田帝都酒店及汀九帝景酒店，位於沙田的帝逸酒店將會在今年下半年開幕，將提供618間客房及公寓。