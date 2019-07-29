郭炳湘子郭基俊掌新地酒店業務 海匯酒店引凱悅品牌 策劃新形象突圍

明報記者 蕭嘉聰

原名北角海匯酒店（Hotel Vic）的凱悅尚萃，是新地北角海旁大型綜合發展項目的其中一部分，項目的其他設施包括服務式住宅、豪華住宅，海濱長廊，以及與酒店相連的商場北角匯，整個綜合項目預計於今年第四季完成。

開業前期力谷入住率 房租受壓

其中酒店部分在去年7月正式開幕，由集團自行營運管理，不過，酒店開幕不足一年，新地在5月宣布與凱悅酒店合作，今年第三季以香港維港凱悅尚萃酒店的新形象登場，成為大中華區首間以「凱悅尚萃」品牌營運的酒店。

據消息人士指出，郭基俊去年12月加入新地擔任公司非執行董事，在公司的其中一個主要項目就是負責參與海匯酒店的營運。雖然海匯酒店以5星級酒店為標準，主打年輕客人，不過郭基俊初期力谷酒店的入住率，拖累房間價格，向出租旅行團提供的房價最低更曾跌至1000元以下。

郭曾參與W Hotel項目

消息指，根據酒店與凱悅酒店的合作協議，由凱悅負責營運酒店，但未知雙方如何拆帳，同時由於管理架構大變，相信酒店或會更換總經理。

事實上，即使在父親與家族出現爭拗的數年間，郭基俊一直有參與新地的酒店業務。翻查資料，新地旗下、負責管理及擁有港鐵九龍站上蓋W酒店的附屬公司Cheerlord Investment，早在郭氏兄弟爆出不和的2008年，該公司已委任郭基俊加入成為董事，同時同為公司董事的陳鉅源辭任，其後即使郭炳湘離開新地自立門戶，甚至叔父郭炳江入獄，他一直都繼續在公司出任董事，負責W Hotel業務。