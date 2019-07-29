天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型

2017年2月中旬，恒指在成交配合突破24000點心理關口，天達John Stopford在《Money Monday》第86期(2017年2月20日出版)封面故事的專訪中分析，內地經濟增長回穩、企業盈利向好，料中資股升浪未完，旗下基金當時已率先買入內銀股。結果恒指上述升浪再漲39.3%至去年1月底創歷史新高33484點始見頂，藍籌內銀工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）及交行（3328）期內升幅分別達51.0%、47.9%、25.5%及16.3%，前兩者均跑贏大市。

恒指去年1月底見頂後，受累於美國加快加息及中美貿易戰升溫，短短9個月急跌近9000點，去年10月底低見24540點始見底，過去9個月則先升後回，上周收報28397點。 Stopford上周來港介紹其管理的「天達環球多元資產收益基金」的最新部署時，對本港以至環球股市後市的看法，已不像兩年半前一樣樂觀，原因是美國是次經濟擴張周期已屬歷來最長（圖1），美股是次牛市長達10年亦僅次於1948年及1987年開始的兩大牛市（圖2），擔心周期已步入相對尾聲。

儲局鷹轉鴿 支持經濟續擴張

美國是全球最大經濟體，美股市值亦屬全球最高，過去多年市場一直有「美國打噴嚏、全球大感冒」的說法，例如2008年美國由於次按泡沫爆破及投行雷曼破產引爆金融海嘯，美國及環球經濟亦跟着衰退，當年MSCI全球指數從高位至低位回落逾五成，全球不同地區高息債券及投資級別債券價格亦下跌逾三成及逾一成（圖3）。

Stopford指出，除了美國經濟表現外，聯儲局的貨幣政策對美國以至環球股市的影響力亦很大。他舉例說，去年不論美國股市及國債價格均受壓，原因便是聯儲局加息縮表收緊貨幣政策壓縮估值所致；不過，值得注意的是，今年以來，不論美國聯儲局以至環球主要央行的貨幣政策均趨向寬鬆，可望延長美國以至全球經濟擴張周期，故暫時來說，他仍比較看好增長型資產多於防守型資產。

根據天達的分類，全球股票、房託、信貸、新興市場債券及部分外幣屬增長型資產；而全球已對冲股票、部分外幣及成熟市場主權債均屬防守型資產。目前「天達環球多元資產收益基金」主要透過投資環球股市來承受較高風險爭取較高回報，原因是環球股票估值相對其他增長型資產吸引。

增長型資產中 股票估值較吸引

雖然旗下基金暫時超配股票，但Stopford強調，在此擴張周期的相對尾聲，天達投資股票及其他資產時，除了會考慮其如何帶來收入的同時，亦會留意其潛在風險，包括如何避免投資後會錄得重大跌幅。

簡單來說，Stopford目前會重視某一資產的派息水平，多於其資產增值潛力，並且引述著名物理學家愛因斯坦的名句「複合增長是宇宙上最巨大的力量」（Compound interest is the most powerful force in the universe），指過去20年全球主要資產中，派息始終是最重要的回報來源。

引愛因斯坦名句：複利是最大力量

投資策略方面，記者認為，恒生大學梁劍平在上文推介的煤氣（0003）及領展（0823）均有理想往績，屬防守力強的收息股；另外，「天達環球多元資產收益基金」於2013年7月至今年5月回報達23.3%，亦屬穩健投資之選。

[封面故事]