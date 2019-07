天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型

2017年2月中旬,恒指在成交配合突破24000點心理關口,天達John Stopford在《Money Monday》第86期(2017年2月20日出版)封面故事的專訪中分析,內地經濟增長回穩、企業盈利向好,料中資股升浪未完,旗下基金當時已率先買入內銀股。結果恒指上述升浪再漲39.3%至去年1月底創歷史新高33484點始見頂,藍籌內銀工行(1398)、建行(0939)、中行(3988)及交行(3328)期內升幅分別達51.0%、47.9%、25.5%及16.3%,前兩者均跑贏大市。

恒指去年1月底見頂後,受累於美國加快加息及中美貿易戰升溫,短短9個月急跌近9000點,去年10月底低見24540點始見底,過去9個月則先升後回,上周收報28397點。 Stopford上周來港介紹其管理的「天達環球多元資產收益基金」的最新部署時,對本港以至環球股市後市的看法,已不像兩年半前一樣樂觀,原因是美國是次經濟擴張周期已屬歷來最長(圖1),美股是次牛市長達10年亦僅次於1948年及1987年開始的兩大牛市(圖2),擔心周期已步入相對尾聲。

儲局鷹轉鴿 支持經濟續擴張

美國是全球最大經濟體,美股市值亦屬全球最高,過去多年市場一直有「美國打噴嚏、全球大感冒」的說法,例如2008年美國由於次按泡沫爆破及投行雷曼破產引爆金融海嘯,美國及環球經濟亦跟着衰退,當年MSCI全球指數從高位至低位回落逾五成,全球不同地區高息債券及投資級別債券價格亦下跌逾三成及逾一成(圖3)。

Stopford指出,除了美國經濟表現外,聯儲局的貨幣政策對美國以至環球股市的影響力亦很大。他舉例說,去年不論美國股市及國債價格均受壓,原因便是聯儲局加息縮表收緊貨幣政策壓縮估值所致;不過,值得注意的是,今年以來,不論美國聯儲局以至環球主要央行的貨幣政策均趨向寬鬆,可望延長美國以至全球經濟擴張周期,故暫時來說,他仍比較看好增長型資產多於防守型資產。

根據天達的分類,全球股票、房託、信貸、新興市場債券及部分外幣屬增長型資產;而全球已對冲股票、部分外幣及成熟市場主權債均屬防守型資產。目前「天達環球多元資產收益基金」主要透過投資環球股市來承受較高風險爭取較高回報,原因是環球股票估值相對其他增長型資產吸引。

增長型資產中 股票估值較吸引

雖然旗下基金暫時超配股票,但Stopford強調,在此擴張周期的相對尾聲,天達投資股票及其他資產時,除了會考慮其如何帶來收入的同時,亦會留意其潛在風險,包括如何避免投資後會錄得重大跌幅。

簡單來說,Stopford目前會重視某一資產的派息水平,多於其資產增值潛力,並且引述著名物理學家愛因斯坦的名句「複合增長是宇宙上最巨大的力量」(Compound interest is the most powerful force in the universe),指過去20年全球主要資產中,派息始終是最重要的回報來源。

引愛因斯坦名句:複利是最大力量

投資策略方面,記者認為,恒生大學梁劍平在上文推介的煤氣(0003)及領展(0823)均有理想往績,屬防守力強的收息股;另外,「天達環球多元資產收益基金」於2013年7月至今年5月回報達23.3%,亦屬穩健投資之選。

[封面故事]