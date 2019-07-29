往績回顧：方偉昌看好招行 上周升1.38%

科創板首批25股平均升1.39倍

雖然內地經濟上季按年增長6.2%，屬27年年以來最低，惟招行期內盈利按年增長率加快至14.9%，屬出乎意料地理想，當中來自非經常性收益的貢獻有多大，以及轉型發展為消費銀行的多項關鍵財務數據表現如何，要等待招行下月正式公布業績始可作進一步分析。

另外，方偉昌及天達資產管理全方位中國股票策略投資組合基金經理馬文暢上期均看好內地A股，結果滬深300指數上周上升1.33%，而恒指則下跌1.28%。上海科創板首批25隻股份上周一掛牌後股價悉數向好，全周平均較招股價勁升約1.39倍，當中安集科技（滬：688019）、心脈醫療（滬：688016）及西部超導（滬：688122）以3.49倍、2.15倍及2.11倍的升幅位居三甲，升幅最低的容百科技（滬：688005）亦漲67.9%。

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