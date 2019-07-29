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學者股神梁劍平：無懼社會動盪 堅定持有煤氣領展

【明報專訊】本港社會動盪持續，恒指上周下跌367點或1.28%，今期封面故事由有「學者股神」之稱的恒生大學商學院副院長梁劍平，以及天達多元資產投資主管John Stopford分析最新形勢。梁劍平認為，他已持有多年的中華煤氣（0003）及領展（0823）業務受近日本港政治事件影響有限，加上兩股中長期增長潛力理想，他會繼續堅定持有。Stopford指出，環球央行今年以來再次放水，利好增長型資產，當中環球股市估值相對吸引，短期繼續看好。

明報記者 葉創成

梁劍平於2005年開始已收集煤氣，他在2017年7月接受本報「名人樓市論壇」專訪時表示，他於2011年已以每股24元買入領展約2萬股，之後有買有賣，期內股價升幅連同股息收入料錄得逾一倍半的回報。由於不論是煤氣或領展，近年股價均表現理想，「有升有（派）息」，故梁劍平亦贏得「學者股神」的美譽，並且出版《學者股神投資哲學》一書。

由6月9日近100萬港人上街示威反修例起計，港府擬修訂《逃犯條例》所觸發的社會動盪已持續逾1個半月，期內不少本港零售股股價均錄得顯著跌幅，地產股及房託表現參差，公用股「兩電一煤」發揮避險作用，當中又以港燈（2638）及煤氣表現較佳，而令人意外的是，不同板塊的本地股中，期內表現最強勢的是煤氣母公司恒地（0012）。

看好煤氣領展前景 過去兩月無沽貨

梁劍平上周接受訪問時透露，他目前持有市值逾200萬元的煤氣，以及市值約80萬元的領展，兩股合共佔其個人股票投資組合約七成，過去兩個月他沒有沽出任何一股煤氣或領展，堅定持有，原因是他相信本港的社會動盪總會過去，而暫時事件對兩股業務影響亦不大。他首先分享對煤氣的看法，「過去兩個月我連一股煤氣都無沽過，始終煤氣現金流超強，對於大部分港人來說，不論有否參加示威，晚上回家後煮飯及冲涼便要用煤氣，明日又要重複這樣做，日復一日，年復一年。而且煤氣的管道全部興建在地底，並不受近日示威事件干擾」。

煤氣上月21日公布，已向本港環境局建議於8月1日調高煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高1.1仙，加幅為4.4%。梁劍平分析，雖然煤氣在本港從事燃氣生產、輸送與銷售業務，名義上並非壟斷，但實際上卻是壟斷，「它已在本港主要地區的地下鋪設煤氣管道，其他新入行的公司根本難以競爭，經濟學家稱此經營模式為自然壟斷（Natural Monopoly）」。

兩電一煤 煤氣加價最靈活

梁劍平表示，由於煤氣不被視作壟斷業務的企業，不需要像中電及港燈一樣就供電服務與港府簽訂利潤管制協議，故此煤氣加價的靈活度較高，「只要它每次加價幅度不是太高，港府便不會反對」，處於非常有利的市場地位。

中電與港燈於2017年4月25日與政府簽訂新的供電「利潤管制協議」，為期15年，生效日期分別是去年10月及今年1月1日，准許利潤水平由固定資產平均淨值9.99%下調至8%。梁劍平指出，由於「兩電」被調低准許利潤率的同時，煤氣卻繼續享有供氣定價權，令投資者換馬追捧煤氣，結果煤氣過去27個月股價表現遠勝「兩電」（見圖）。

相對內地燃氣股 煤氣債務低較穩陣

梁劍平分析，煤氣除了本港業務優勢明顯外，集團過去10多年積極發展的內地燃氣業務亦已成為增長火車頭，「根據我的分析，煤氣本港業務佔營業額的比例，由2004年的93%下跌至現時的26%；以經調整的除息稅折舊攤銷前盈利（Adjusted EBITDA）計算，本港業務仍佔41%，原因是香港的煤氣費較內地貴一倍」。

橫向與內地燃氣股比較的話，梁劍平指出，雖然煤氣目前的股本回報率為14.92%，低於中國燃氣（0384）的21.42%及華潤燃氣（1193）的約18%，表現上不夠吸引，但他認為投資者「不單要睇數（據表）面，亦要睇數（據）底（蘊）」，指中國燃氣的股本回報率偏高，原因是其近年積極舉債拓展業務，其長期債務佔股本比例高達七成半，遠高於煤氣的四成多，「略懂會計知識的投資者都會知道，股本回報率等於盈利除股本，而股本等於資產減負債。以中燃的情况來說，便是由於它負債高，令股本相對變少，故此由盈利除股本計算出來的股本回報率亦很高。我擔心假如中燃的業務發展出現阻礙，偏高的負債會帶來風險，作為比較，煤氣的業務穩定性較高」。

煤氣目前市盈率高達31.8倍，息率1.8厘，估值看來不低，但梁劍平分析，由於煤氣過去10年均「10送1」紅股，故不應簡單以現金派息計算息率，而且其業務具壟斷性，增加煤氣費及投資新項目均可帶來盈利增長，故逾30倍市盈率亦屬合理，「目前投資者買股不想擔驚受怕，寧願買公用股，所以煤氣股價難以大幅調整」。

領展定位民生 料非示威者目標

至於梁劍平的另一愛股領展，他目前仍對它不離不棄，原因是暫時社會動盪對其業務的負面影響有限，「始終領展大部分的商場不在示威區，加上領展商場往往是接近地鐵站（Close to MTR）而非連接地鐵站（Connect to MTR），其定位是民生商場，也包括眾多街市，我相信示威者不會把目標轉向民生商場，因為若這樣騷擾民生，恐怕會惹來社會大眾的強烈反彈」。

目前領展旗下商場不少租戶為食肆，梁劍平指出，據他了解，領展除了可向食肆租戶收取定額租金外，亦可按食肆營業額以12%至15%比例「提成」，作為另一部分的租金。他坦言，若本港的社會動盪持續，可能影響市民在食肆的消費意欲，間接也會令領展收入減少，但始終領展商場主打的是民生消費，相信暫時負面影響有限。

[封面故事]

相關字詞﹕領展 中華煤氣 恒生大學商學院副院長梁劍平

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