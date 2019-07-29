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高盛：港政治風波對經濟基本面影響有限

【明報專訊】香港社會及政治紛爭持續未解決，影響港股連日來成交低迷及窄幅上落，市况相當「牛皮」。高盛投資策略組亞洲區聯席主管王勝祖接受本報專訪時表示，環球政治風險事件，包括香港的問題，只會輕微影響經濟，投資者情緒可以修復得很快。他維持對港股全年高單位數升幅的預測，即下半年或較上半年稍微下跌，但要視乎情况研究是否往下調整。

維持港股全年高單位數升幅預測

王勝祖指出，從全球過去經歷的風險事件來看，例如朝鮮試射導彈、英國脫歐公投、中美貿易談判的反覆甚至多年前的九一一事件等，每一次事件對市場的影響均較短暫，同時邊際影響逐漸變小。雖然每一次事件，不可避免會引起市場波動，但他不認為這些風險事件會是下一次危機的源頭，因為其對經濟基本面和企業營收影響不確定而有限。

香港近月因為《逃犯條例》修訂而引發一連串政治風波，社會動盪，王勝祖認為，香港經歷過5年前佔中帶來的「壓力測試」，當時雖然延續幾個月，但輕微影響經濟。

他表示，會關注事件對三方面影響，以判斷是否要往下調整對港股預測，包括金融服務業、旅遊業及房地產，這幾方面反映投資信心及商業信心有否受損，一旦投資項目減弱、外資撤離，或香港經濟增長與企業盈利受事件影響，他可能會調整對港股預測。

他現時仍預計港股全年有高單位數升幅，但提醒投資者，上半年港股已累升10％，意味下半年表現或會較差。

從宏觀而言，中美持續超過一年的貿易戰，亦正衝擊投資情緒。王勝祖認為，同樣的風險事件下，對發達市場衝擊會小於新興市場，因此相信美股仍是首選。因此，該行早前把今年MSCI新興市場企業每股盈利預測，由增長4％調整為下跌1％，這是繼2015年後再現跌幅（見圖）；成熟市場的預測維持在增長7％。

40％資產可配置股票 偏重美股

王勝祖指出，一個偏重於發達市場的全球投資組合，可以最好的抵禦地緣政治及單一市場的投資風險。他建議，能承受中等風險的投資者，可以把40％資產配置股票，偏重於美股；30％配置高收益及投資級別債券；20％配置在對冲基金、房地產等另類投資；最後持有10％現金。

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