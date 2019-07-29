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中美角力
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供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升

【明報專訊】中美同意重啟經貿磋商，美方不再對中國出口的3000億美元貨值商品加徵關稅，但貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健指出，貿易關係趨緩對港商的利好，未必會反映在本港出口數字之上。

產品未必再經港出口 數據或不能反映

陳永健解釋，早在中美貿易去年出現摩擦之前已有港商因為成本等原因，開始將生產線遷移，貿易摩擦更加快推動了供應鏈格局的改變，因此中美關係緩和對港商訂單有正面作用，但由於產品未必再經香港出口，從統計口徑而言，這些利好或不能反映在本港出口數字上。

陳永健續稱，中美重啟談判對港商下半年部署是鬆一口氣，但美國買家是否因此加訂單或重新向港商採購，情况仍要進一步觀察。雖然局方6月把本港今年出口增長預測由5%削至2%，但比起政府統計首5個月出口按年跌2.5%，預測仍傾向樂觀，會否再調整就要看下一季的調研結果。

主席林建岳：續推支援措施助港商

陳永健亦提醒，美國商務部於9月底前會接受2000億美元貨值關稅的豁免申請，雖然過去申請成功率只有20%，且審查需時，但受影響港商仍不妨嘗試。

本月上任的貿發局新主席林建岳認為，中美會繼續在科技上較勁，貿易摩擦亦會持續；製造業供應鏈及國際貿易發展產生根本變化，港商必須做好準備適應轉變。

今年3月以來，貿發局舉行8項展覽，總買家人數按年增2%，當中以中國、泰國、沙特阿拉伯、巴西的增長最突出，林建岳表示，該局會繼續推出支援措施，從資訊、採購、新市場等多角度去協助港商，例如下月於廣州舉行的「創新升級•香港論壇」將重點推廣香港金融服務、專業服務及創新科技；9月遠赴美國洛杉磯舉行「邁向亞洲首選香港」，是貿發局的國際推廣活動重頭戲之一。

[中美角力]

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