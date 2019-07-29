經濟
中美角力
下一篇

積極迎貿戰 港玩具商變陣保收入 怡高安迪：找後備供應商治標 拓更多市場治本

【明報專訊】上月底國家主席習近平與美國總統特朗普在G20峰會期間見面，雖然雙方同意重啟貿易談判，美國不會對餘下價值3000億美元中國商品徵關稅，令可能受影響的玩具、製衣業港商鬆一口氣，但3月已開始執行的2000億美元中國商品關稅稅率仍然上調了15個百分點至25%。本港玩具商怡高安迪董事副總經理施俊匡表示，關稅影響到公司的玩具配件供應，但今年上半年公司採取做好產品、提高產能、拓新市場的積極策略，因此收入仍有輕微增長。

明報記者 陳子凌

早在1991年成立的怡高安迪主要產銷教育玩具，施俊匡表示，去年美國先後對中國製鋼材及價值500億美元貨品徵收關稅，由於玩具產品不在清單之列，對怡高安迪沒有直接衝擊，但當美國宣布對2000億美元貨品徵收關稅，「有部分玩具需要用到電子板，這些配件在2000億美元貨品清單之列」。他又稱，去年11月注意到有配件供應商不接單或關門，當時他一方面增加採購，保證庫存，另一方面尋找其他供應商有備無患。

配件受關稅影響 增加採購保證庫存

「要找適合供應商其實不易，因為外國對玩具及其原材料的安全標準十分高，所以我們找到新供應商，也要做很多檢驗去確保他們供應的配件合格。」施俊匡表示，因為新供應商單價貴5%，令採購成本增加。據他估計，公司出口至美國的生意額佔比由中美貿易糾紛前的15%降至10%，但非全因貿易摩擦，當中亦與開拓更多市場而攤分比例有關。

對於現時的貿易形勢，施俊匡認為，找後備供應商只是治標，治本的最好辦法是從長遠發展着手，其第一個策略是市場分散，「過去我們遇過像土耳其貨幣貶值等危機，很早就認識到分散市場的重要性」。因此，怡高安迪的客戶不局限於歐美，現時產品銷往110個國家及地區，包括中國內地及俄羅斯。

獲國際品牌授權 內地銷售額倍增

另一個策略是產品獨特性，怡高安迪自行生產設計的教育玩具有500多款，亦常參加業界國際比賽，爭取曝光，加強品牌知名度。在建立自己品牌同時，又依傍國際品牌，例如前幾年開始獲Discovery Channel及牛津大學授權合作開發教育玩具。此外，一些玩具配有VR技術及可連動手機程式，令產品有更強的議價力和更難取代，而且開發高增值市場更具優勢，「例如內地的中產消費力提高，對子女的教育愈來愈重視，對Discovery Channel及牛津大學有信心，所以單計去年，內地銷售額已增加1倍」。施俊匡表示，未來將放更多資源去發掘內地市場。

中山建新廠 自動化提高產能50%

第三個策略是提高工廠生產效益，在不少廠商收縮產能或搬廠，怡高安迪卻在中山建新廠，增加自動化，將產能提高50%及提升產品質量，也減低生產成本。

今年以來全球貿易形勢不明朗，怡高安迪的美國客戶也變得敏感，寧願將訂單拆細，分多次下單，但透過上述的長遠策略，今年上半年仍有0.5%增長，已比預期理想。

[中美角力]

上 / 下一篇新聞

玩具配件多 廠商難搬離內地
玩具配件多 廠商難搬離內地
供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升
供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升
高盛：港政治風波對經濟基本面影響有限
高盛：港政治風波對經濟基本面影響有限
美重回寬鬆貨幣政策 中國金融將更開放
美重回寬鬆貨幣政策 中國金融將更開放
學者股神梁劍平：無懼社會動盪 堅定持有煤氣領展
學者股神梁劍平：無懼社會動盪 堅定持有煤氣領展
往績回顧：方偉昌看好招行 上周升1.38%
往績回顧：方偉昌看好招行 上周升1.38%
天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型
天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型
郭炳湘子郭基俊掌新地酒店業務 海匯酒店引凱悅品牌 策劃新形象突圍
郭炳湘子郭基俊掌新地酒店業務 海匯酒店引凱悅品牌 策劃新形象突圍
凱悅尚萃定位現代精品酒店 房價較高
凱悅尚萃定位現代精品酒店 房價較高
澳門賢盟開發遊戲平台 攻克最難認證市場
澳門賢盟開發遊戲平台 攻克最難認證市場
平台可用作實時監控 物流業適用
平台可用作實時監控 物流業適用
陳茂波：港經濟內憂外患 籲市民行動前「諗一諗」
陳茂波：港經濟內憂外患 籲市民行動前「諗一諗」
錦州行傳流動性緊張 工行信達等接股
錦州行傳流動性緊張 工行信達等接股
新城逾27億售8地產項目
新城逾27億售8地產項目
張兆聰：美股獨步全球 繼續加倉
張兆聰：美股獨步全球 繼續加倉
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：抗逆力強 工行Call 19056
金子：抗逆力強 工行Call 19056
張兆聰：長實受惠資金換馬
張兆聰：長實受惠資金換馬
蔡金強：本地股寒冬將至
蔡金強：本地股寒冬將至
保險功用隨社會轉變
保險功用隨社會轉變
楊書健：中環租金貴得有原因
楊書健：中環租金貴得有原因
李聲揚：啟德地呎價 預示地產股難有運行
李聲揚：啟德地呎價 預示地產股難有運行
謝偉銓：私人項目審批繁複 宜加快落實精簡過程
謝偉銓：私人項目審批繁複 宜加快落實精簡過程
沈永年：珠海，下一個深圳！
沈永年：珠海，下一個深圳！
黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩
黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩
陳政生：金邊獨家開賭 金界具優勢
陳政生：金邊獨家開賭 金界具優勢
許繹彬：不確定因素增 港股暫宜觀望
許繹彬：不確定因素增 港股暫宜觀望
央行增黃金儲備 全球持續低息 道富：今次金價升浪更健康
央行增黃金儲備 全球持續低息 道富：今次金價升浪更健康
陳增濤：Meursault最大一級園Charmes
陳增濤：Meursault最大一級園Charmes
謝紹榮：美國減息事在必行？
謝紹榮：美國減息事在必行？
龍彩霞：界內證跟窩輪大不同
龍彩霞：界內證跟窩輪大不同
高志堅：三大不明朗因素將揭盅
高志堅：三大不明朗因素將揭盅
林少陽：建行料成北水追落後目標
林少陽：建行料成北水追落後目標
技術取勝：創科處上升軌之上
技術取勝：創科處上升軌之上
潘迪藍：亞洲新興市減息未必刺激經濟
潘迪藍：亞洲新興市減息未必刺激經濟
蘇沛豐：三一國際驚喜未完趁機吸
蘇沛豐：三一國際驚喜未完趁機吸
李順威：減息被消化 股市上升空間減少
李順威：減息被消化 股市上升空間減少
劉思明：科技消費強勢 本地概念超賣
劉思明：科技消費強勢 本地概念超賣
何啟聰：高位續回軟 友邦Call 18879
何啟聰：高位續回軟 友邦Call 18879
瑞銀亞洲：騰訊挑戰380元 留意購17244
瑞銀亞洲：騰訊挑戰380元 留意購17244
摩根大通亞洲：新推恒指界內證 上下差距1萬點
摩根大通亞洲：新推恒指界內證 上下差距1萬點
周顯：機構大包圍沽空垃圾股
周顯：機構大包圍沽空垃圾股
何國良：科創板未為A股帶來壓力
何國良：科創板未為A股帶來壓力
張佩儀：外匯兌換差異大 旅遊要留神
張佩儀：外匯兌換差異大 旅遊要留神
王弼：特首應「虛君化」化解危機
王弼：特首應「虛君化」化解危機
曾淵滄：中美談判不妨樂觀一點
曾淵滄：中美談判不妨樂觀一點
湯文亮：過去3至4年供應沒9.3萬伙
湯文亮：過去3至4年供應沒9.3萬伙
陳永傑：同是實物 物業勝黃金
陳永傑：同是實物 物業勝黃金
廖偉強：怨氣來自恐懼
廖偉強：怨氣來自恐懼
布少明：放寬按保助市民上車
布少明：放寬按保助市民上車
李志成：需求持續 樓價有力再上
李志成：需求持續 樓價有力再上
郭思治．推介股份：瑞聲科技（2018）
郭思治．推介股份：瑞聲科技（2018）
歐宸銘．推介股份：匯付天下（1806）
歐宸銘．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂
盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂
龐寶林：外資加碼湧中國債
龐寶林：外資加碼湧中國債
7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大
7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大
新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰
新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰
十大屋苑周末1成交 9個半月新低
十大屋苑周末1成交 9個半月新低
嘉湖車位月租2800元 個別回報見7厘
嘉湖車位月租2800元 個別回報見7厘
7月物業登記料6300宗 按月持平
7月物業登記料6300宗 按月持平
戴德梁行：內地商業地產次季成交額跌兩成
戴德梁行：內地商業地產次季成交額跌兩成
瑧頤 元朗精品新盤
瑧頤 元朗精品新盤
蝶翠峰呎價企穩1.2萬
蝶翠峰呎價企穩1.2萬
高息定存 銀債退款出路
高息定存 銀債退款出路