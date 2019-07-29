積極迎貿戰 港玩具商變陣保收入 怡高安迪：找後備供應商治標 拓更多市場治本

明報記者 陳子凌

早在1991年成立的怡高安迪主要產銷教育玩具，施俊匡表示，去年美國先後對中國製鋼材及價值500億美元貨品徵收關稅，由於玩具產品不在清單之列，對怡高安迪沒有直接衝擊，但當美國宣布對2000億美元貨品徵收關稅，「有部分玩具需要用到電子板，這些配件在2000億美元貨品清單之列」。他又稱，去年11月注意到有配件供應商不接單或關門，當時他一方面增加採購，保證庫存，另一方面尋找其他供應商有備無患。

配件受關稅影響 增加採購保證庫存

「要找適合供應商其實不易，因為外國對玩具及其原材料的安全標準十分高，所以我們找到新供應商，也要做很多檢驗去確保他們供應的配件合格。」施俊匡表示，因為新供應商單價貴5%，令採購成本增加。據他估計，公司出口至美國的生意額佔比由中美貿易糾紛前的15%降至10%，但非全因貿易摩擦，當中亦與開拓更多市場而攤分比例有關。

對於現時的貿易形勢，施俊匡認為，找後備供應商只是治標，治本的最好辦法是從長遠發展着手，其第一個策略是市場分散，「過去我們遇過像土耳其貨幣貶值等危機，很早就認識到分散市場的重要性」。因此，怡高安迪的客戶不局限於歐美，現時產品銷往110個國家及地區，包括中國內地及俄羅斯。

獲國際品牌授權 內地銷售額倍增

另一個策略是產品獨特性，怡高安迪自行生產設計的教育玩具有500多款，亦常參加業界國際比賽，爭取曝光，加強品牌知名度。在建立自己品牌同時，又依傍國際品牌，例如前幾年開始獲Discovery Channel及牛津大學授權合作開發教育玩具。此外，一些玩具配有VR技術及可連動手機程式，令產品有更強的議價力和更難取代，而且開發高增值市場更具優勢，「例如內地的中產消費力提高，對子女的教育愈來愈重視，對Discovery Channel及牛津大學有信心，所以單計去年，內地銷售額已增加1倍」。施俊匡表示，未來將放更多資源去發掘內地市場。

中山建新廠 自動化提高產能50%

第三個策略是提高工廠生產效益，在不少廠商收縮產能或搬廠，怡高安迪卻在中山建新廠，增加自動化，將產能提高50%及提升產品質量，也減低生產成本。

今年以來全球貿易形勢不明朗，怡高安迪的美國客戶也變得敏感，寧願將訂單拆細，分多次下單，但透過上述的長遠策略，今年上半年仍有0.5%增長，已比預期理想。

[中美角力]