踢走偉創力 華為建供應商備份

偉創力落井下石扣物料招官司

美國商務部把華為列入「實體清單」後，偉創力旋即要求全球工廠停止與華為合作，與華為現有的訂單也一併被中止。

知情人士透露，偉創力扣留了華為價值高達7億元人民幣的物料和設備，並拒絕歸還，時間長達1個月，期間更是百般刁難，華為不得不重新購買物料交給客戶。

偉創力是全球第二大代工企業，規模僅次於富士康。下屬工廠分佈在全球5個洲30個國家，約有20萬名員工。偉創力與華為的合作涉及為基站、手機等產品提供組裝業務，包括P30在內的華為旗艦機型都由偉創力代工。據統計，美國供應鏈從華為獲得的收入，偉創力排第一。

華為有92家核心供應商，其中美國33家。與偉創力不同，微軟、谷歌、高通等雖然受禁令影響不再與華為合作，但都在游說美國政府，為華為求情。華為創始人任正非表示深受感動。而偉創力落井下石，自己也受承受代價。目前華為已將其踢出供應商名單，其在長沙的工廠也已停產。

華為目前只為核心技術備份

偉創力對華為所作所為或已涉嫌違法。知情人士透露，華為已向偉創力發去律師函，指其行為性質嚴重並且超出了正常合同糾紛的範疇，要求偉創力必須歸還華為擁有全部物權的物料和設備，否則應承擔一切損失。

不僅吃官司，偉創力可能還會面臨更為嚴重的後果。中國商務部正準備推出「不可靠實體清單」。據了解，不可靠實體清單制度僅針對個別的、不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業目的，對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的實體或者個人。看起來，偉創力符合上述規則。

「實體清單」事件使中國企業日益看清一個事實：供應鏈上每個環節，不能只有一家公司，必須要有備份。

此前華為已經在芯片、操作系統等方面進行了備份。美國制裁一經啟動，華為就拿出了「B計劃」應對。不過華為自己也承認，華為有1.3萬家供應商，不可能所有產品都擁有自己的備份，目前只在核心技術方面進行了備份。經此一役，華為已開始梳理供應鏈，確保元器件都有備份。

中國供應商獲新機會

而由於美國的制裁，中國供應商獲得了機會。例如華為P30手機，核心亮點為10倍光學變焦的潛望式攝像頭等，國內的供應商就有立訊（立景）、舜宇、歐菲、水晶、利達、韋爾、京東方、信維、匯頂等。儘管國內供應商產品很多達不到國際公司水平，但華為正在幫助這些公司不斷提高。

不過，華為表示，一旦放鬆管制，還是會向美國供應商購買產品，並保持供應鏈的多元化。但美國的制裁，已經讓中國龍頭公司開始注重培養中國自己的元器件公司，這或許也是中國IT產業新的機會。

[馮其十 神州新形勢]