內地工業企業利潤 上半年跌2.4％歷來最差

統計局：受汽車石油鋼鐵影響

當局在2011年起改變統計定義，把規模以上工業企業的門檻，由年收入500萬元加至2000萬元，自當年起，以今年上半年的跌幅最大，此前最差為2012年，上半年按年下跌2.2%。

統計局表示，今年上半年41個工業大類行業中，26個行業利潤總額同比增加，15個行業減少。

朱虹表示，由於市場需求低迷，上半年汽車製造業利潤大幅下降24.9%；受原油和鐵礦石價格上漲等因素影響，石油加工及鋼鐵行業利潤分別下降53.6%、21.8%。上述三個行業合計影響全部規模以上工業企業利潤按年下降6.3個百分點。

另外，上半年規模以上工業企業中，國有企業利潤總額9368.8億元，按年下降8.7%；股份制企業利潤總額21390.6億元，增長0.2%；外商及港澳台商投資企業利潤7186.2億元，下降8.4%；私營企業利潤7430.7億元，增長6.0%。

信證：需逆周期政策托底

中信證券研究部指出，中下游利潤仍然承壓，其中汽車、石油加工、鋼鐵等行業拖累顯著，而6月生產者物價指數（PPI）走弱亦有不利影響。該行續稱，1至6月間工業企業營業收入利潤率為5.86%，較1至5月的5.72%改善0.14個百分點，以行業分類的話，上游累計利潤率基本維持穩定；而中游和下游累計利潤率均有所回升。

該行續指出，首季的工業企業利潤下降3.3%，次季度下降1.9%，降幅收窄，認為短期內企業盈利顯著恢復的動力尚不明顯。該行解釋，6月的工業增加值改善並沒有顯著帶動工業企業利潤的明顯回升，反映需求仍然較弱。該行認為，實體經濟仍然需要財政等逆周期政策來幫助托底，並刺激下游企業需求。