僅比庫克年輕兩歲 年齡或成障礙

被喻工作狂 說話直接要求高

威廉斯在產品開發方面也有10多年經驗，曾參與iPhone 4開發。有別於以往型號，iPhone 4採用玻璃而非塑膠後蓋。他與工程師探討玻璃物料對產品性能的影響時，充分反映他的技術認知，令工程團隊對其改觀。

Apple Watch項目可說是威廉斯的重大挑戰。2015年第一款Apple Watch發布前的幾個月，一些測試設備的員工開始對其外殼所使用的鎳（nickel）過敏。威廉斯當機立斷，決定放棄已生產的數千隻Apple Watch，並建立一條獨立生產線，使用不同種類的鎳重新生產。當有Apple Watch零件被發現容易因磨損而故障，威廉斯同樣再次決定重新生產。

這些決定都使早期的Apple Watch避免了很多缺陷。不過Apple Watch並未像iPhone一樣，一上市就掀起熱潮。但隨着手表的硬件和軟件改進，蘋果已控制了健身手環和智能手表市場。研究機構Strategy Analytics的數據顯示，蘋果去年的健身手環和智能手表市佔率已超過五成。

威廉斯現在負責監督所有蘋果硬件開發，每周舉行會議以評估它們的進展。接近設計團隊的人士稱，他們相信威廉斯能理解他們所做事情的價值，並協助他們實行出來。不過對於蘋果股東來說，威廉斯的安靜形象似乎不夠賣點。一名蘋果前高層向彭博社稱，威廉斯是公司內與行政總裁庫克最相似的人，如果認為庫克做得好，那麼威廉斯會是不錯的選擇。但年齡是一個問題，威廉斯已56歲，僅比58歲的庫克年輕少許。

[企業地球村]