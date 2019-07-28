威廉斯 蘋果新掌舵人大熱 接掌最重要設計團隊 被視「庫克二號」

資料來源：彭博社、《華爾街日報》

數名不願透露姓名的蘋果現任和前任員工向彭博社表示，威廉斯是個謙虛、講求紀律、要求嚴格的領導者，風格像「庫克二號」。威廉斯的日常工作，包括與供應商談判，每年由中國工廠向全球市場運送數億件蘋果設備，並且比庫克參與更多產品開發項目。他每周參與產品開發的進展評估會議，然後向庫克匯報，且主理蘋果智能手表（Apple Watch）事務。在蘋果內部，早在艾夫準備離職前，威廉斯已被視為庫克的熱門接班人。

知情人士評：95％營運人 5％設計人

隨着威廉斯的地位提升，外界亦關注到蘋果能否突破目前的舒適圈，尋求突破。在庫克任內，蘋果市值增加1倍以上，最高曾突破1萬億美元大關，並向客戶推出更昂貴的iPhone和iPad系列，以及Apple Music等訂閱服務。然而，經過一輪驚人的銷售增長後，長期佔蘋果收入約三分之二的iPhone銷售數量陷入瓶頸。

自從1990年代末由破產邊緣重新站穩陣腳，蘋果憑藉設計的優勢，將昂貴的產品打入主流，而設計團隊長期以來是其企業文化的核心。不過即將離任的艾夫已被視為最後一位喬布斯級別的產品天才。隨着庫克擔任蘋果行政總裁進入第8個年頭，營運團隊已鞏固了對產品開發的影響力。根據現任和前任員工的說法，庫克似乎短期內不會退下火線，而威廉斯進入接棒區就代表蘋果未來對營運團隊的倚重。部分知情人士稱，威廉斯屬於95％的營運人、5％的產品設計人。

「成長道路」與庫克相似

蘋果前市場總監加滕伯格（Michael Gartenberg）向彭博社稱，公司不一定需要由有遠見的人當行政總裁，但行政總裁一定需要有具遠見的拍檔，庫克以往有艾夫坐鎮，隨着艾夫即將離去，誰是蘋果的有遠見之士，可促成該公司的下一項突破？

像庫克一樣，威廉斯也在杜克大學（Duke University）考獲工商管理碩士學位，並同樣在加入蘋果前效力於IBM。威廉斯於1998年加入蘋果，擔任全球採購負責人，此後扶搖直上，並於2010年躋身喬布斯的高層團隊，擔任營運事務的高級副總裁。在庫克麾下，威廉斯經常攜着大量產品開發和營運計劃文件，讓他可在會議期間迅速回答庫克的提問。他在會議同時也用筆記簿電腦記下會議重點，讓同事們跟進。

之前主理Apple Watch事務

在Apple Watch定位為健康工具後，威廉斯於2013年接管Apple Watch開發團隊，並在2015年的產品發布會首次挑大樑，公布蘋果的健康研究工作。同年他被任命為營運總監，之後每款新Apple Watch也由他發布，並在蘋果擔任更多職務。

具技術背景 與工程師有共同語言

在威廉斯接管蘋果的設計團隊前，他的職責已相當多元化。除管理Apple Watch，他也負責監督整個供應鏈、材料採購、健康研究和軟件開發、AppleCare客戶支援，並帶領一些財務小組。作為營運總監，他像庫克一樣有觀察力，善於傾聽和提出尖銳問題。一名蘋果前高層向彭博社稱，威廉斯也有技術背景，可與工程師說相同語言。

明報記者 黃展翹

[企業地球村]