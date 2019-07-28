科網股績佳 納指標指雙雙創新高

星巴克業績勝預期，股價漲8.94%。Vodafone亦在公布業績後勁升逾一成。串流平台Netflix、社交平台Snap股價亦升2.85%及1.07%，亞馬遜則跌1.56%。

Google母企4年最大單日升幅

美股三大指數上揚，標指及納指再創收市新高，分別升0.74%和1.11%，報3025點及8330點；道指則升0.19%，報27,192點。整周累計，道指、標指、納指分別升0.14%、1.65%和2.26%。

納指在去年8月及今年5月形成雙頂後（見圖），本已向下走，但近日又再破頂，突破雙頂走勢。

Conning全球首席投資策略師Rich Sega表示，市場下調利率預期，美企截至6月份的季度收益表現不錯，約四分之三的美企表現超過分析師預期，料全年收益穩定，有分析師看淡下半年美企盈利預測，但市場相信本周美聯儲將放鴿減息，抵消利潤放緩的影響，甚至再刺激股市。

值得留意是，新一輪中美貿易談判在本周展開，美聯儲將在香港時間本周四凌晨公布議息結果，本周五晚亦會公布就業及出入口數據。Independent Advisor Alliance的首席投資官Chris Zaccarelli表示，本周相當關鍵，認為美聯儲及貿易表現會影響所有種類的投資。

恒指夜期低水31點

上周五港股ADR比例指數跌54.94點或0.19%，報28,342點，恒指夜期低水31點，報28,367點。中行（3988）ADR折合報3.23元，較港收市低0.99%；中海油（0883）ADR折合報13.04元，較港收市跌0.88%，中石化（0386）ADR折合報5.11元，較港收市低0.79%。