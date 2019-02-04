朗濤首推238伙全沽清

項目分兩個時段推售，早上為A組大手時段，每名買家最少要購入一個3房戶，最多可購5個單位，大批準買家於昨早8時30分前已到達設於旺角朗豪坊的售樓處，並排隊等候，該時段共售出71伙。中原地產高級營業董事黃澤文表示，有一組客人斥資逾4000萬元購入3伙，另有兩至三組買家購入兩伙，涉資2000萬至3000萬元；B組散客時段於昨日下午2時30分開始揀樓。

市場消息指出，截至晚上7時30分，項目首推的238伙已悉數售罄。

受朗濤的開售帶動，同區其他新盤貨尾亦錄得成交，其中位於朗濤旁、由信置（0083）發展的逸瓏灣8，昨日單日售出6伙，其中2座極高層F室單位，屬實用711方呎套3房單位，成交價1146.12萬元，實呎16,119元。據悉，項目本月暫沽23伙，套現近2.7億元。億京的海日灣II昨日亦售出6伙。

新地元朗Napoli新推145伙

另新地（0016）亦於昨日推售元朗錦田PARK YOHO Napoli新一批單位，涉及145伙，其中136伙以發價單形式出售，另9伙招標發售，項目昨日單日售出7伙。