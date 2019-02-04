社會氣氛差 上水連錄兩宗撻訂 將軍澳維景灣畔減價112萬售出

中原地產分行經理林偉明表示，其中一宗撻訂個案為上水洋房歌賦嶺龍栢徑雙號屋，原業主於數月前起開始放售，當時叫價1750萬元，於本月獲準買家垂青，議價後以1585萬元成交，以實用1315方呎計，折合實呎12,053元，屬市價水平。他續指出，新買家已支付50萬元訂金，惟近期社會氣氛不穩下，認為「買貴咗」，故放棄交易，撻訂離場，訂金連同買賣雙方代理佣金，預計損失約81.7萬元。

歌賦嶺撻訂 買家料損失82萬

另一宗撻訂個案為上水中心，一個低層實用面積350方呎的兩房戶，早前獲投資者以530萬元購入，並已支付8萬元訂金，有感社會氣氛不穩，其他區域的樓價議價空間較大，有機會「撈筍盤」，故撻訂離場，計算已支付訂金及佣金，預計損失約18.6萬元。

此外，將軍澳維景灣畔錄額印鬆綁貨成交，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，單位為維景灣畔3座高層B室，實用398方呎，1房望園景，早於去年7月旺市時放售，當時叫價820萬元，隨着去年第四季中美貿易戰等外圍經濟因素影響，原業主大幅降價112萬或14%至708萬元放售，但一直乏人問津。及至近期樓市跌勢稍為喘定，原業主調高5%至746萬元放售，而近日買賣雙方終以723.8萬元成交，折合實呎18186元。原業主於2016年7月以478萬元購入，持貨3年，帳面獲利245.8萬元或51%。

荃威兩房低市價2%易手

荃灣區上車盤荃威花園錄低市價成交，美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為荃威花園L座中層2室，屬實用面積477方呎兩房戶，原業主於今年5月起放售，叫價550萬元，獲一名上車客垂青，但原業主不接受議價，企硬550萬元，而近期社會氣氛不穩，上車客趁市場消息混亂，向業主還價，原業主最終讓步，終以538萬元成交，折合實呎11,279元，較市價低約2%。原業主於2010年6月以175萬元購入單位，持貨9年，帳面獲利363萬元，物業升值逾2倍。鍾氏指，荃威花園本月暫錄得5宗成交，平均實呎11,835元。