瑰麗府邸服務式住宅 典雅融合藝術

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

瑰麗府邸坐落於前身為新世界中心的位置，屬尖沙嘴海濱地段，高層大部分房間均可飽覽無遮擋的維港海景，為最大亮點；項目提供186伙，另有13間酒店房間同時可作公寓單位按月出租，戶型涵蓋開放式至3房，另設複式戶及平台特色戶，單位實用面積474至4812方呎。

租約期最少一個月

項目現時提供的租約期，由最少一個月至最長一年，月租介乎5.7萬至160萬元，實呎租金最高達333元，貴絕全港，而租金已包房間清潔費、管理費、水電費及雜費等。

項目的現代奢華設計風格貫徹室內每個細節，當中最能體現的代表，為面積最大的64樓1室，屬頂層3房複式單位，名為Salisbury Penthouse，實用面積4812方呎；單位配備私人電梯，而電梯大堂、門口、玄關的牆壁以至地板，均選用木質色系，呈現流暢線條感；底層設有面向海景的飯廳，放置圓形餐桌，並以特色吊燈點綴，飯廳連接另一端的半開放式廚房，設曲尺形工作枱，配備雪櫃、焗爐、洗碗機等家電。

4伙複式大宅 最大4812呎

單位客廳空間寬敞，擺放大型家具及多組梳化後，仍有充裕活動空間，並附設私人酒吧，同時設有後門直通私人升降機；同層的工人套房亦享開揚海景，足見其豪華程度。

拾級而上，為單位的3間套房。其中一間為雙牀套房（Twin Room），另一間則放置小巧帳幕，可作兒童睡房，主人套房則設於走廊盡頭，空間媲美下層的客廳，全白色大牀靠牆放於房間中央位置，面向前方為多幅全落地玻璃窗，窗外海景一覽無遺。浴室以大理石材鋪砌，窗戶同樣面向維港海景，設有雙人淋浴間，獨立廁格內配置智能坐廁，奢華盥洗用品齊備。值得留意的是，設計大師季裕棠有份參與設計，浴室的八角形洗手盆出自其手筆，恍如古老法國銅製品，成為亮點之一。

主人睡房對出設有特大衣帽間及書房，同層另連接偏廳；連同上述單位，項目僅設4伙複式戶，實用面積3574方呎起，月租叫價100萬至160萬元。

■有片睇

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