Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年7月27日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港交所殼股諮詢「讓步」 刪條文免阻白武士等融資活動 新規10月生效
易手後禁售期延長 張華峰：欠靈活公司難調動資產
科創板「A+H」股納滬深港通達共識
恒指一周跌367點 連續12周走資
證監：港資產財富管理 規模跌1.3％
大和：港最壞情况戒嚴出動解放軍 資金人才將「外逃」 重挫金融中心地位
Webb：石鏡泉下台 與股東施壓有關
韓正傳晤沙特能源大臣談阿美上市
新世界40億人幣全購寧波新世界廣場
惠理區景麟 轉任高級管理團隊總裁
阿信屋母公司虧損收窄
海航基礎陷糾紛 大股東57%股權被凍結
朗豪坊加推共享工作間 暫租出三成
美經濟次季放緩1百分點 或預示聯儲局下周減息
連續4季破紀錄告終 亞馬遜次季利潤僅增3.6%
蘋果5年最大收購 78億購英特爾業務
上季私宅施工1700伙 7季最少 分析：潛在供應維持9.3萬伙 反映政府覓地難
結束兩周連跌 CCL四大指數回升
長實下月部署 推愛海頌波老道兩盤
趙國雄：「獅子山下精神」解紛爭
南豐陳慧慧次女8300萬購西半山豪宅
新世界5037萬收購鴨脷洲舊樓6伙
周末睇樓好去處
瑰麗府邸服務式住宅 典雅融合藝術
開放式戶月租5.7萬起
提供多項寵物服務
新世界200億打造尖沙嘴新地標
下一篇
上一篇
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
上 / 下一篇新聞
港交所殼股諮詢「讓步」 刪條文免阻白武士等融資活動 新規10月生效
易手後禁售期延長 張華峰：欠靈活公司難調動資產
科創板「A+H」股納滬深港通達共識
恒指一周跌367點 連續12周走資
證監：港資產財富管理 規模跌1.3％
大和：港最壞情况戒嚴出動解放軍 資金人才將「外逃」 重挫金融中心地位
Webb：石鏡泉下台 與股東施壓有關
韓正傳晤沙特能源大臣談阿美上市
新世界40億人幣全購寧波新世界廣場
惠理區景麟 轉任高級管理團隊總裁
阿信屋母公司虧損收窄
海航基礎陷糾紛 大股東57%股權被凍結
朗豪坊加推共享工作間 暫租出三成
美經濟次季放緩1百分點 或預示聯儲局下周減息
連續4季破紀錄告終 亞馬遜次季利潤僅增3.6%
蘋果5年最大收購 78億購英特爾業務
上季私宅施工1700伙 7季最少 分析：潛在供應維持9.3萬伙 反映政府覓地難
結束兩周連跌 CCL四大指數回升
長實下月部署 推愛海頌波老道兩盤
趙國雄：「獅子山下精神」解紛爭
南豐陳慧慧次女8300萬購西半山豪宅
新世界5037萬收購鴨脷洲舊樓6伙
周末睇樓好去處
瑰麗府邸服務式住宅 典雅融合藝術
開放式戶月租5.7萬起
提供多項寵物服務
新世界200億打造尖沙嘴新地標
港交所殼股諮詢「讓步」 刪條文免阻白武士等融資活動 新規10月生效
易手後禁售期延長 張華峰：欠靈活公司難調動資產
科創板「A+H」股納滬深港通達共識
恒指一周跌367點 連續12周走資
證監：港資產財富管理 規模跌1.3％
大和：港最壞情况戒嚴出動解放軍 資金人才將「外逃」 重挫金融中心地位
Webb：石鏡泉下台 與股東施壓有關
韓正傳晤沙特能源大臣談阿美上市
新世界40億人幣全購寧波新世界廣場
惠理區景麟 轉任高級管理團隊總裁
阿信屋母公司虧損收窄
海航基礎陷糾紛 大股東57%股權被凍結
朗豪坊加推共享工作間 暫租出三成
美經濟次季放緩1百分點 或預示聯儲局下周減息
連續4季破紀錄告終 亞馬遜次季利潤僅增3.6%
蘋果5年最大收購 78億購英特爾業務
上季私宅施工1700伙 7季最少 分析：潛在供應維持9.3萬伙 反映政府覓地難
結束兩周連跌 CCL四大指數回升
長實下月部署 推愛海頌波老道兩盤
趙國雄：「獅子山下精神」解紛爭
南豐陳慧慧次女8300萬購西半山豪宅
新世界5037萬收購鴨脷洲舊樓6伙
瑰麗府邸服務式住宅 典雅融合藝術
開放式戶月租5.7萬起
提供多項寵物服務
新世界200億打造尖沙嘴新地標
prev
next