新世界5037萬收購鴨脷洲舊樓6伙

「紡織大王」方鏗家族申活化葵涌工廈

據悉，新世界早前已全數購入鄰近平瀾街6至8號及鴨脷洲大街26至32號舊樓業權，預料能產生協同效應。

另政府重啟活化工廈後，工廈業主積極申請活化；城規會新近接獲2宗新申請，其中由「紡織大王」方鏗家族持有的葵涌葵榮路20至24號華昌工業大廈，地盤面積約1.7萬方呎，申請發展地積比率由9.5倍增加兩成至11.4倍，重建1幢21層高新式工廈，涉19.38萬方呎。

龍豐藥房老闆1.55億購上水地舖

另觀塘勵業街7號萬順工業大廈，同樣申請地積比率增加兩成，由12倍增加至14.4倍，計劃重建1幢32層高商廈，涉15.9萬方呎樓面。

雖然社會氣氛不穩定，無損投資者入市意欲。土地註冊處資料顯示，上水新豐路87號及符興街49號兩地舖連閣樓，本月初以1.55億元易手，以商舖面積5500方呎計，呎價2.8萬元，新買家為豐駿集團有限公司，註冊董事為龍豐藥房老闆謝少海。

由於原業主早於1968年以8.6萬元購入上述商舖，持貨51年，帳面大賺1.549億元，升值逾1800倍。

事實上，謝少海向來鍾情上水區商舖，先後購入上水區多個物業，如去年原以1.1億元購入符興街41A及41B全幢物業，及後被其他投資者出高價洽購，龍豐最終追價至1.4億元購入。