南豐陳慧慧次女8300萬購西半山豪宅

土地註冊處資料顯示，上述碧苑大廈中高層B室，實用面積2691方呎，連同一個車位，於上月底以8300萬元易手，實呎30,844元，成交價、呎價均為該屋苑新高紀錄，登記買家為張添珞（CHEUNG KAREN TIH LOH）。

非首置身分 付辣稅1245萬

資料顯示，張添珞需要支付1245萬元稅款，即為樓價的15%，意味張是次入市要繳付雙倍印花稅（DSD），連同物業購入價，共斥資9545萬元入市。至於原業主，早於1989年以4100萬元購入單位，持貨30年，帳面獲利4200萬元或逾1倍。

君傲灣兩房880萬沽 同類破頂

另一方面，荃灣指標屋苑萬景峯新錄高價成交。中原市務經理凌活忠表示，萬景峯6座高層B室，實用面積667方呎，屬3房連套房戶，以1394萬元獲承接，成交價創屋苑同類戶型新高，實呎2.09萬元；原業主2015年2月以977萬元購入單位，持貨4年半，帳賺417萬元或43%。

大興業主劈價15%售單位止賺

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳君傲灣3座極高層E室，為實用面積470方呎2房戶，以880萬元成交，成交價創屋苑2房戶型新高，實呎18,723元；原業主2010年以321萬元購入，現帳面賺559萬元或1.7倍。

不過，亦有個別業主受社會氣氛影響，劈價沽貨，止賺離場。中原區域營業經理伍庭輝表示，屯門大興花園二期2座中層H室，實用面積419方呎，屬2房間隔，上月以590萬元放售，惟上周日元朗襲擊事件發生後，原業主見市况受影響，減價87萬元或近15%，終以503萬元獲區內上車客承接，實呎1.2萬元；原業主2013年中以282萬元購入，持貨6年，帳面獲利221萬元或78%。