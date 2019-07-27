長實下月部署 推愛海頌波老道兩盤

涉單位總數876的愛海頌，現時仍待批預售樓花同意書；長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌主打2房、3房戶型，當中七成為2房戶，主要目標客群為家庭換樓客，有機會最快於8月推出。

或與新地匯璽Ⅲ正面交鋒

可留意的是，新地（0016）南昌站匯璽Ⅲ，早前已上載樓書，估計短期向傳媒開放示範單位。若愛海頌趕及8月登場，意味兩大發展商有機會於西九龍正面交鋒。

長實地產投資董事黃思聰則指出，涉181伙的港島半山波老道豪宅項目，主打4房、5房大戶，將以現樓形式推售；現時第1期已取得入伙紙，仍待批滿意紙。

至於同系將軍澳日出康城第8期（涉1422伙），現正申請預售，預料第四季推出。

日出康城8期擬年底推

綜合市場資訊，昨日一手市場僅錄約5宗成交，其中3宗屬大埔白石角樓盤，包括億京海日灣Ⅱ沽出2伙，信置（0083）逸瓏灣8則售1伙。

其他新盤部署方面，永泰地產（0369）沙田九肚澐灃，原於去年底以5074.1萬元售出的實用面積2083方呎H3號屋，但買家今年5月撻大訂、估計遭沒收10%訂金涉近507萬元後，發展商昨上載新銷售安排，於8月1日重推上述洋房招標，並於8月31日截標。

澐灃撻大訂洋房重新招標

澐灃另1幢實用面積2052方呎H22號洋房，及另外3個分層戶包括2座2樓A室、3座5、6樓複式B室、5座2樓B室，實用面積1614至2172方呎（其中2伙為連平台等特色戶），同於8月31日截標。

至於新地（0016）大埔白石角雲滙，亦上載新銷售安排，項目一期將於8月1日至9月30日，以招標形式推售29伙，當中包括部分連平台和天台特色戶；項目二期同期以招標形式推售7伙，同樣包括部分連平台或天台特色戶。