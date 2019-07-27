上季私宅施工1700伙 7季最少 分析：潛在供應維持9.3萬伙 反映政府覓地難

明報記者 甘潔瑩、周綺琪

運房局資料顯示，次季私宅施工量1700伙，除比首季2300伙按季跌26%外，更屬2017年第三季錄得800伙以來的7個季度、即近兩年新低。

若以半年度計，今年上半年私宅施工總量共4000伙，相關數字較去年下半年錄得3800伙，微增200伙或5%，但卻比去年上半年的1.46萬伙，按年大跌逾72%。

落成量按季增加3.8倍

另一值得留意的是，未來3至4年一手私宅數潛在供應量維持9.3萬伙，按季持平，較2017年6月底高位9.8萬伙跌5%，9.3萬伙潛在新供應，包括1萬伙已落成但未售單位、5.3萬伙建築中單位（減去已預售單位），以及3萬伙在熟地上可隨時動工單位。

局方數據指出，在上述9.3萬伙單位中，有7.37萬個單位、即近八成為實用面積小於753方呎的中小型戶，比率與對上一季相同，預計未來數月將有6幅住用地轉為熟地，可提供約5600個單位。

近八成新供應為中小型單位

落成量方面，今年第二季私宅落成量錄4800伙，而較首季的1000伙增3.8倍，較去年同期5000伙些微減少4%；總括今年上半年私宅落成量共5700伙（政府四捨五入計算），較去年同期6200伙減少8%。中文大學經濟學系副教授莊太量指出，本港衝突事件始於6月初，相信事件對上季（4月至6月）的施工數字影響甚微，其影響或需待下季數字才能反映。他續指出，發展商減少施工料與去年出台的空置稅有關，發展商現時傾向先出售現樓存貨，其後再發展土地、興建新盤以避免新盤與存貨之間競爭。

學者：施工量拖慢料與空置稅有關

對私宅潛在供應量維持9.3萬伙，利嘉閣研究部主管陳海潮回應指，此現象反映政府在開發新土地方面舉步艱難。他續指，為確保長遠土地供應充足，之前計劃的短中長期措施，必須要加快上馬，否則必定出現新單位供應斷層。

對上季私宅施工量為1700伙，陳認為雖與近期社會氣氛惡劣或有關係，但相信主因是發展商希望先集中火力推售餘貨，而新住宅項目或因需要重新規劃單位伙數及面積，而拖慢施工。