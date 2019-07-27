連續4季破紀錄告終 亞馬遜次季利潤僅增3.6%

亞馬遜上季投資逾8億美元，將Prime會員的標準發貨時間，縮短至1日內送達，刺激銷售增長，卻令運輸成本上漲。亞馬遜次季的運輸成本增幅，由最近數季的20%左右，攀升至36%。該公司總營運成本按年增21%至60.3億美元，部分由於薪酬相關支出。

雲端運算服務增長放緩

與此同時，作為利潤增長引擎的亞馬遜雲端運算服務（AWS）在上季增長放緩，收入按年增37%至84億美元，低於此前幾季平均超過40%的水平。對於AWS增長放緩，亞馬遜財務總監奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）稱，以美元計算，AWS增速超越任何公司。亞馬遜整體業務收入繼過去4季出現萎縮後，在第二季再次增長加快。上季收入按年增20%至634億美元，增幅較首季高3個百分點，勝分析師預期。亞馬遜上季表現，重返以往燒錢模式，就是把收入再投資於資本密集型項目，寧犧牲短期利潤。

Alphabet次季廣告收入增16%

Alphabet第二季廣告收入按年增16%至326億美元。衡量廣告收入的指標之一付費點擊（Paid clicks）次數按年增28%，但每次點擊費用按年跌11％。包括雲端業務、Pixel手機等在內的其他收入，上季按年升39.5%至61.8億美元。雲端業務佔這部分收入的大部分，也是Alphabet整體收入增長的要素之一，估計雲端服務年收入超過80億美元，對比去年初的數據增長達1倍。此外，Pixel手機上季銷量是去年同期的兩倍以上，部分由於銷售網絡擴張。

（綜合報道）

[國際金融]