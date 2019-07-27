美經濟次季放緩1百分點 或預示聯儲局下周減息

雖然上季企業投資自2016年初以來首次下降，但消費開支增長加快。為美國經濟貢獻三分之二以上的消費者支出，在次季按通脹調整後折合成年率增長4.3％，較第一季的1.1％升幅顯著加快，是2017年底以來最大的升幅。數據反映美國經濟仍然由低失業率和收入增長所支持，但全球增長放緩和貿易形勢的不確定，正影響經濟前景。

消費開支加快 抵消製造業下滑

美國商務部也修訂了去年部分數據，去年第四季面對貿易緊張形勢的憂慮，加上年底股市下跌，部分政府部門關閉，因此消費者支出和商業投資向下修訂。去年第四季GDP按季折合成年率僅增長1.1％，增幅是之前估計的一半，為3年來表現最弱的季度。綜合全年數據，美國去年GDP按年增長2.9%，未達到特朗普政府所訂的3%目標，但仍是2015年以來最高，預計今年經濟增長放慢至2.3%。主要央行醞釀減息之際，俄羅斯央行連續第二個月減息，將關鍵利率由7.5厘下調至7.25厘。市場預期俄央行仍會減息。

Twitter用戶急增 股價早段升逾10%

社交媒體Twitter昨公布，受惠於美國用戶增長，第二季收入按年增18％至8.41億美元。上季的可獲利每日活躍用戶（mDAU）按年增14%至1.39億。美國的mDAU則按年增10%至2900萬。上季廣告總收入按年增21%至7.27億美元，美國的廣告收入更按年增29％。Twitter股價早段升逾10%。

麥當勞季績強勁 股價新高

麥當勞上季亦表現強勁，受惠於價值5美元的自選配搭大受歡迎，以及門店的技術提升，美國上季同店銷售增長5.7％，遠超分析師預期。國際市場的同店銷售也實現強勁增長。在麥當勞自營的國際市場門店，上季同店銷售增6.6%。

在國際市場由特許經營商經營的門店，同店銷售更增7.9%。剔除匯率影響，上季收入按年增3%至53.4億美元。麥當勞股價昨早段高見218.96美元創新高。

（綜合報道）

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