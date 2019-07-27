阿信屋母公司虧損收窄

上財年削27店 5月至今開6店

由於分店數目減少，公司期內收入按年跌7.1%至18.39億元，公司亦全面退出較高毛利率的化妝品零售，毛利按年跌10.7%，綜合毛利率33.7%，按年減少1.4個百分點。

零售業務收益為17.3億元，按年減少6.3%，受惠於經營成本改善，經營溢利則按年大增91%至1187.4萬元。

公司共經營179間759阿信屋，較去年減少27間店，公司指出，未來新分店的選址包括私人屋苑或公共屋邨的商場或商舖，冀重新發展零售網絡後，可提高業務規模及收益，增加進口商品的進貨量，加大採購議價空間，提升市場競爭力。公司又稱，由於零食市場已飽和，難成業務增長火車頭，未來將專注發展食品及其他民生必需品，「759 KAWAII」的個人護理用品，包括衛生巾、化妝棉及沐浴露等，就會併入759阿信屋內陳列及售賣。公司亦與外地廠家洽商，引入一系列新興健康食品，包括植物肉製品等，稍後推出市場。