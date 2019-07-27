新世界40億人幣全購寧波新世界廣場

新世界指，是次收購是因為集團積極優化其內部架構並適時審視其資產組合。在房地產業務方面，集團持續策略性投資中國重點城市，並發展具備標誌性及潛力優厚之重點項目，相信將該項目由合營企業轉為附屬公司，有助提升資產的營運效率，並跟集團增加經常性收入的發展策略一致。同時，收購將可讓集團取得該物業項目的全面管理控制權，從而提升該項目管理效率等。

預料項目租金收入明年倍增

集團執行副主席兼總經理鄭志剛今年2月曾表示，在3年內經常性收入將提升到佔總收入及分類業績的五成，當中租金收入明年至後年會倍增。

據公告，寧波新世界廣場佔地約10萬平方米，建成後預計可提供13.77萬平方米的總樓面面積作住宅用途，12.17萬平方米作商業用途，18.85萬平方米作辦公室用途，4.1萬平方米作酒店用途、9.58萬平方米作停車場用途及23.18萬平方米作配套設施用途。

該項目未經審核綜合資產淨值約為60億港元，項目截至2018年6月底除稅項及非經常項目後淨溢利為1.9億元，2017年6月底為淨虧損7574萬元。