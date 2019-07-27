Webb：石鏡泉下台 與股東施壓有關

Webb表示，早前已告知集團，將在股東大會要求石鏡泉下台，現在石只是一個小股東兼專欄作家，其煽動暴力的言論不會影響集團表現，因集團與其言論立場不一樣。他又指出，相信管理層有能力繼續管治公司，不認為石的離任會對公司造成任何影響。

料對公司不造成影響

David Webb認為，行政長官林鄭月娥至今不願承認修訂《逃犯條例》中犯錯，亦不願完全撤回草案，令人十分沮喪，草案有機會在下屆立法會回歸，為一國兩制帶來陰影，隨時可能打破中港之間的「防火牆」。他又指出，應設立獨立調查委員會，由法官調查早前元朗西鐵站傷人事件，涉事警員或指揮官應被罷免。雖然調查可成為政府與市民的和解措施，但仍無法解決香港根本問題，即是沒有民主問責制及真普選。

另外，香港電視（1137）主席王維基周四再與一眾前政府官員及社會人士聯署，指元朗襲擊事件令人髮指，成立獨立調查委員會刻不容緩。王維基昨於其個人fb發文指出，不應再濫用「政治中立」一詞，因為在不公義的社會持「中立」立場，就等同站在「不公平」的一方。他又稱，如果今日在元朗發生人命事件，林鄭月娥、司局長及行會成員都需負全責。