大和：港最壞情况戒嚴出動解放軍 資金人才將「外逃」 重挫金融中心地位

明報記者 廖毅然

報告由大和資本市場首席經濟師賴志文撰寫，他因過去幾年大幅看淡人民幣匯價，而素有「新末日博士」之稱。是次報告題為「48天的示威︰最好及最壞情况」，表示中國即將慶祝建國70周年，相信國家主席習近平不想見到10月1日再有百萬港人上街，因此未來60日的發展至為關鍵。

建國70周年 習近平不欲風波持續

他列出事態發展的三大可能，分別是「最好情况」、「最壞情况」及「任意燃燒」（Let it burn），前兩者的機會率均為40％，「任意燃燒」的機會率為20％。

五大訴求全回應 最好結局

在最好的情况下，是政府會回應全部5項訴求，包括（一）撤回《引渡條例》修訂、（二）撤回暴動定性、（三）無條件釋放被捕示威者、（四）成立獨立調查委員會及（五）實現普選。而且在回應訴求的同時，涉及事件的官員還需要問責。賴志文在報告中指出，若能做到上述各點，便可解除政治危機，然而他認為，首兩項訴求是較簡單及政治上可接受的，第三及第四項訴求較難實現，因為警隊會因此被視為政府施政失敗的代罪羔羊。至於第五點，他認為是政治上最不可行的，但政府只要回應首四項，亦可避免讓政治危機擴大。

在最壞的情况下，賴志文相信是實施戒嚴或緊急狀態令，甚至出動駐港解放軍協助戒嚴。報告認為，此舉必定對香港經濟和國際金融中心地位造成負面影響，國際社會可能會制裁香港，美國國會通過新的《香港人權與民主法》可能性大增，美英等國家或會暫停香港獨立關稅區的地位，最終將導致大量資金及人才外逃。

假如政府只回應示威者一至兩個訴求，他相信遊行示威的情况仍會持續，抗爭會是本港新常態，他稱這種發展為「任意燃燒」，機會率有20％。他指出，明年1月台灣選舉，如香港的危機繼續升級，台灣民眾會更傾向蔡英文。

回應一兩訴求 抗爭變新常態

他相信習近平有空間調整對香港政策，以提高中國在台灣形象，但這調整空間正進一步收窄。