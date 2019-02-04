恒指一周跌367點 連續12周走資

全周港股日均成交660億

截至本周三的一周，港股基金淨流出1.08億美元（約8.4億港元），自5月初以來，連續12周合共淨流出18.42億美元（約143.7億港元）。2015年6月亦曾出現連續12周走資，但當時走資規模較今次多。

整體而言，環球資金均流出股票基金，環球股票基金本周淨流出75.64億美元（約590億港元），中國股票基金（包括香港上市H股）淨流出9.01億美元（約70.3億港元）。

恒指昨日跌196點至28,397點，國指跌78點至10,853點，全日主板成交677億元。總結全周，恒指跌367點，本地地產股領跌，新世界（0017）及新地（0016）分別累跌5.96％及5.74％，是表現最差藍籌股，信和置業（0083）累跌逾3％。商業地產跌幅更大，本周被高盛唱淡的太古地產（1972）及冠君產業信託（2778）全周均累跌逾7％，九倉（0004）及希慎（0014）亦累跌逾3％，跑輸大市。本地零售股跌幅更大，周大福（1929）及IT（0999）全周均累跌逾11％，周生生（0116）累跌逾6％。

市場觀望下周聯儲局議息

展望下周，市場關注下周二在上海舉行的新一輪中美貿易談判，及香港時間周四凌晨公布的美國聯儲局議息結果。Vanguard Markets管理合伙人Stephen Innes表示，即使歐洲央行發出鴿派言論，投資者的不安情緒仍進一步提升，因為美國7月製造業PMI下降至10年低位，他相信市場下周會更關注聯儲局議息多於貿易談判。