港交所殼股諮詢「讓步」 刪條文免阻白武士等融資活動 新規10月生效

明報記者 馬迪帆

港交所今次諮詢旨在規管殼股活動，包括上市公司不得在控制權變動時或其後36個月內，建議將其全部或大部分原有業務出售或作實物配發，較原有要求延長一年，以及擴大對「反收購活動（reverse takeover）」定義，同時收緊上市公司要求。有關的上市規則修訂將於今年10月1日生效。

上市商會：原建議增注資難度

不過，今次諮詢中部分細節惹來市場爭議，例如其中一項建議，要求上市公司在資產及業務無法支持其繼續上市，被他人收購注入新業務後，公司須符合《上市規則》中的新上市規定，有聲音指會提高尋找「白武士」門檻，例如香港上市公司商會於回應中指出，瀕臨停牌的公司會尋求注入新資產挽救，希望重新達到上市要求，因此倘建議實施，如要達至上市要求，所注入資產必須要彌補之前所有虧損，令投資難度加大，最終建議於諮詢總結中被刪除。

另外，針對俗稱「養殼」、即保留極少業務，僅為維持上市地位的活動，亦是港交所本次諮詢打擊目標。針對殼股資產多為現金、又多進行證券交易以圖避免披露，港交所在諮詢文件中建議，要求上市公司進行多項披露，又收緊對資產的審查，但部分建議最終亦修改。

原收緊資產審查 最終修改建議

諮詢總結中的修改，包括考量公司有否足夠業務運作及資產時，最初諮詢文件中建議不包括證券交易及投資活動，但最終收到三成反對意見。有回應人士指出，不少公司的日常業務或資金管理都涉及證券交易及投資，而部分上市公司業務屬資產管理，已經於業務上受嚴格監管。最終港交所順應「民意」，豁免此項條例應用於上市公司集團內從事銀行、保險及證券業務的公司。

今次諮詢獲不少藍籌股如長實（1113）、平保（2318）等回應，不少雖認同建議大方向，但對部分修訂持反對意見。例如港交所指現時公司進行收益性質業務可受豁免披露交易，而殼股發行人常借收益豁免規避監管，因此有意取消豁免，僅限銀行、保險及證券公司豁免，惟長實回應稱證券交易屬於公司正常財務活動，若施加限制或影響公司投資。平安保險則回應指，不同意港交所要求在年報中披露重大投資的建議，因重大投資或為內幕消息，此外認為根據現有披露規則已可充分披露。