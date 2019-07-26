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機場回收行李手推車 現需動用逾百工人

【明報專訊】中文大學電子工程系博士生李晨鳴、沈宇恬、碩士生何俊睿表示，現時全世界的機場普遍都未有可以全自動回收行李手推車的方案，比較先進的也只是好像香港機場般，使用一些半自動的電動回收車，最多可以一次過推或拉數十部行李車，來提高效率。

然而，這只是減輕了工人的體力勞動，工人仍然需要在前方及後方引導一條行李手推車長龍前進，才能夠轉彎、避開各種障礙物，以及準確停泊等。據悉，香港機場使用的行李手推車多達大約1.3萬部，即使已經用上了半自動的電動回收車，仍然需要大約120名工人來回收行李手推車。

因此，中大電子工程學系系主任孟慶虎教授帶領他們幾個學生，由去年9月開始研究「機場手推車自動回收機械人系統」。現時的原型已經是第二個版本。

全自動機械人 結合多種先進技術

這機械人結合了3D激光雷達、2D激光雷達、超聲波傳感器以及深度鏡頭等多種技術來定位、自動避障，以及搜尋行李手推車。當找到行李手推車之後，它會在其後方托起一對後輪，然後才將行李手推車推走，移送至預設地點。因為行李手推車的後輪不能轉彎，只有一對前輪才能轉彎，故機械人托起其後輪才移動，可以令轉彎半徑大幅縮小，靈活得多。

不過，研發這機械人的困難之處，還不只是搜尋行李手推車和移送那麼簡單。首先，機械人需要懂得準確判斷，行李手推車是否有人使用的。例如，若行李手推車上面已放了行李，或者其附近有人，它就不會試圖接近。其次，其自動避障功能必須反應迅速。因為機場內有這麼多人移動，他們的位置每一刻都會有變化。

從測試短片看來，這個原型的自動避障功能，以及識別那些行李手推車是否有人使用，已經做得相當不錯。即使有人突然橫過其去路前方，它也能夠急停。早前他們以這個項目參加「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽，就獲得二等獎。

現時這個原型的移動速度最高為每秒0.5米，充滿電之後，可以連續使用5小時。只不過，暫時來說，它每次只能運送一部行李手推車，還不能一次運送多部。

明年交機管局試用

何俊睿解釋，這還不是最終應用時的方式。他們現時仍在研究，如何升級至一次運送多部行李手推車。其中一個方法，是每次動用兩部機械人，一前一後的夾緊一排行李手推車。這樣便可以一次過運送多部行李手推車，而又不用擔心行李手推車長龍會散開。

另一個方法，則維持每次動用一部機械人，但需要為它增加一種自動扣緊多部行李手推車的裝置。他們暫時仍未定案，但預料今年底可以研製出第三個版本的原型，實現一次過運送多部行李手推車。

他又透露，這個研究項目獲得「創新及科技基金」的資助，以及機管局的配合，暫時使用了20多萬元的研發經費，而整個項目需要在兩年內完成。即是在明年9月或之前，他們需要研製出成熟的原型，交給機管局試用。

[企業創富]

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