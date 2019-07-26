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網球機場手推車回收 機械人代勞

【明報專訊】雖然機械人和人工智能技術近幾年有長足進步，但現時執波和回收手推車這兩種勞力密集的工作，仍然需由人手負責。有香港創業團隊就看準這些空間，分別研發出可以自動執波及回收手推車的機械人，預料在明年及後年完成商業化。有IT業人士認為，這兩個方案的可行性都相當高，具有市場前景。

自動網球執波機 節省珍貴上課時間

拓樸斯有限公司（Topos Limited）共同創辦人余偉賢、鍾山表示，他們與另一名共同創辦人劉穎熙之所以會研發「自動網球執波機」，是因為工餘在理工大學機械工程系修讀兼讀制學士學位課程，需要做一份畢業習作，有教授建議他們考慮一下這項目。

於是，他們去年實地去到三個網球場，訪問一些網球教練和學員，發覺真的有這種需求。原來，網球教練和學員上課時，往往每15分鐘就要停下來執波（因為已經打出所有網球），一堂就要停下來好幾次執波，浪費了珍貴的上課時間。

於是，他們由去年6月開始研發「自動網球執波機」。簡單來說，這是一部小型機械人，利用一個鏡頭和電腦視覺技術自動搜尋網球，並將之掃入機身箱子內，同時還配備兩個超聲波傳感器自動避障。

去年12月，他們已造出第一個原型，先驗證了其可行性。之後再改進，今年2月底造出第二個原型。其後，在不同的日光和天氣狀况，在理工大學的網球場以及3個公用網球場內測試多次，證實效果不錯。

硬件成本約1500元

現時，這個原型是以顏色、形狀、尺寸辨別一件物體是否網球。它會先搜尋其半徑3米之內有沒有網球。若有，即將之掃入機身的箱子內。若沒有，則會自動向外擴大活動範圍，再搜尋。

此外，該公司的方案還包括，在網球場邊設立一個充電站。「自動網球執波機」每次都是由充電站出發，當搜尋完整個網球場或者箱子已裝滿網球時，就會自動回到充電站。因此，打網球的人在場邊充電站就能夠拿回所有網球。

而且，由於網球場的形狀和大小是標準的，「自動網球執波機」也毋須好像某些高檔的吸塵機械人般需要具備創建電子地圖的功能。因此，其硬件成本較低。若只計算零件和物料，他們至今只用了不到8000元的研發費用。

余偉賢和鍾山表示，以現時這個「自動網球執波機」原型來說，其硬件成本大約是1500元。但機上的微電腦和晶片將來還可以再作整合和簡化，令成本再略為降低。而裝載網球的箱子則會擴大，令其容量由24個網球增至80個。

AI技術找出最短執波路線

軟件方面，他們亦計劃再優化，加入人工智能技術中的「深度學習」（Deep Learning）技術，令其執波效率更高。余偉賢和鍾山解釋，加入「深度學習」技術後，「自動網球執波機」將會懂得自行設計最短的執波路線，即使網球是在某些障礙物（例如球網、柱子）附近或後方。此外，就算網球因為弄污而有些變色，「自動網球執波機」亦可以照樣辨認出來。

他們估計，可以在明年初造出第三個原型，實現上述三項改進。加上再測試的時間，明年內應該可以量產。售價方面，加上分銷商的利潤，估計可以控制在大約4000元。

該公司已物色到一名畢業於理大的工業家作為顧問。該工業家已承諾，將會代為聯絡一些玩具廠，作為「自動網球執波機」的代工廠。早前，該公司以「自動網球執波機」參加「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽2019（香港大學生創新及創業大賽2019），亦獲頒初創企業（科技類）的優異獎。

全新市場 港商不輸蝕

余偉賢和鍾山表示，現時全世界都似乎未有公司真正開始生產這種自動執波機械人。外國有一家公司亦是研發自動執網球的機械人，但也只是在眾籌當中，尚未開始量產。而且，其正式售價要大約7000元，眾籌預售價也要5000多元。該公司有信心，其「自動網球執波機」售價可以比對方低一截，性價比較高。另外，該公司將來還會略為修改程式，令這個小型機械人也可以用來執乒乓球，實行一機兩用、隨時切換，相信網球場、體育館和球類訓練機構都適合使用。

余偉賢又認為，高爾夫球場面積大，現時靠人駕駛高球車，以肉眼尋找高爾夫球，實在不甚理想。該公司的定位是研發一系列運動智能產品。當推出自動執網球和兵乓球的機械人之後，下一步就計劃研發自動執高爾夫球的機械人。

初步的構思，是在「自動網球執波機」的基礎上作多項改進。首先是改用履帶底盤，令機械人可以上落斜坡。其次，是改用較強的摩打和容量較大的鋰電池，以提高機械人的速度和續航力。第三，是改用較好的鏡頭，以增強機械人的電腦視覺功能，令它至少可以看到半徑15米至20米之內的高爾夫球。

明報記者 薛偉傑

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