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資策統一中環舊樓業權 2300萬購最後一伙

【明報專訊】地舖為著名傳統茶樓蓮香樓的中環威靈頓街曾昭灝大廈，資本策略（0497）早已購得該大廈98%業權，尚欠一伙住宅未能收購，並於去年向土地審裁處申請強拍，但土地註冊處資料顯示，資策已於上月以2300萬元高價，購入曾昭灝大廈最後一個單位5樓E室，以單位實用面積478方呎計，實呎4.8萬元。

地舖為著名茶樓蓮香樓

據資策去年遞交的強拍申請文件，上述單位去年估值僅692萬元，即現時成交價高估值逾2.3倍成交。至於上述單位原業主，於2014年10月以460萬元購入，持貨近5年，獲利1840萬元或4倍。

資策是次成功統一該廈業權，可隨時作重建，而該廈商舖、由前蓮香樓員工於原址經營的「蓮香茶室」，或將面臨搬遷；上述地盤面積4206方呎，地皮現規劃作商業用地，以最高地積比率15倍計，可建樓面約6.3萬方呎。

擬作商業發展 樓面6.3萬呎

另土地註冊處資料顯示，有財團以約2380萬元購入新界北區打鼓嶺農地，地皮面積約4.5萬方呎，每呎地價僅530元，新買家為楚富投資有限公司，公司董事包括李任才、林漢楚等人。上述地皮現規劃作農業發展，業界人士指，政府落實展開有關新界西北的發展，令新界東北地皮有價有市，改劃後可作住宅發展。

葵涌工廈工作室售價81萬起

此外，中原（工商舖）工商部分區營業董事何芳表示，葵涌藍田街30至38號金富工業大廈11樓全層，命名為都薈Grand Metro，涉28個工作室，建築面積約111至361方呎，過去一星期售出9伙，成交價113萬至150萬元。目前售價最平的待售單位為1130室，建築面積111方呎，售價約81萬元，折合呎價7297元。

相關字詞﹕都薈grand metro 蓮香樓 曾昭灝大廈 資本策略

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