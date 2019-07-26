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私宅轉手獲利比率 上半年98.46%

【明報專訊】儘管近期社會氣氛惡劣，加上早前中美貿易戰局勢未明，惟對樓價影響有限，利嘉閣報告指，今年上半年共錄14,890宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期（已知上手買入價）的二手私宅買賣比例98.46%，為5個半年度、即近兩年半新低，並較去年下半年錄得的98.51%微跌0.05個百分點，與去年上半年99.13%同比則跌0.67個百分點。

比率為5個半年度新低

利嘉閣研究部主管陳海潮指，今年上半年私宅轉手獲利比率基本維持平穩，大部分業主均在有錢賺之下才沽貨，每宗私宅轉手個案平均賺幅為85.6%，惟仍錄得輕微跌幅，較去年下半年下跌2.8個百分點，較去年上半年同比則跌2.9個百分點。

陳續指，未來息口低企，加上本港房屋供求失衡，料樓價將繼續靠穩，預期下半年私宅業主沽樓獲利比率，可於98%以上的水平窄幅徘徊，而平均每宗賺幅亦將穩守在80%以上。

貴價樓轉售獲利比率升

若按物業轉售價劃分，高價私宅轉售獲利成功比率上升，惟佔比最多的中價私宅則受壓；當中1000萬元或以上組別的獲利成功比率錄得97.7%，比去年下半年的97.2%微升約0.5個百分點；而介乎500萬至1000萬元以內的兩個主要組別，則分別下跌約0.32及0.22個百分點，但仍錄得99%的獲利比率，為各組別中最高。

相關字詞﹕利嘉閣 轉手獲利 二手私宅

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