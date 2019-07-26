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海富苑呎售1.2萬 屋苑未補價新高

【明報專訊】二手交投放緩，但樓價仍堅挺，其中青衣海欣花園有2房高層戶以808萬元、以屋苑破頂價售出；另外，旺角居屋海富苑有538方呎高層戶，以綠表價655萬沽出，成交呎價創屋苑新高。

世紀21分行經理黎振傑指，上述海富苑海寧閣高層4室，實用面積538方呎，新近以655萬元獲公屋綠表客承接，實呎12,175元，呎價創屋苑未補地價單位新高紀錄；原業主2009年以139萬元（未補地價）購入單位，持貨10年易手，帳面獲利516萬元，升幅3.7倍。資料顯示，目前全港未補價居屋呎價最高紀錄，為筲箕灣東旭苑A座中層4室，早前以每實呎13,846元成交。

海欣兩房808萬沽 屋苑破頂價

近日二手市况轉淡，青衣區本周交投量銳減。中原分行經理朱偉雄表示，海欣花園3座高層C室，屬實用面積511方呎2房間隔，新近以808萬元售出，成交價創屋苑新高紀錄，實呎15,812元。

資料顯示，對上高價紀錄為3座高層D室，今年4月以800萬元易手，即本次成交較舊紀錄高出8萬元或1%。朱續指，原業主2014年8月以約515萬元購入上址，持貨近5年，帳面獲利293萬元，物業升值57%。

至於荔枝角「西九四小龍」之一的泓景臺，亦錄得一宗高價成交。利嘉閣聯席市務董事周鍵喬指，上述泓景臺第2座中層G室，實用面積680方呎，屬3房1套間隔，以1303.8萬元易手，實呎19,174元，創屋苑本月呎價新高；原業主2010年以547.8萬元買入，持貨9年，帳面獲利約756萬元，賺約1.4倍。

世宙兩房呎售1.5萬 4年賺23%

另元朗發生嚴重暴力襲擊事件後，區內二手市場仍續錄成交。中原副分區營業經理簡偉雄表示，世宙5座中低層G室，屬實用面積429方呎兩房戶，新近以663.5萬元易手，平均實呎15,466元；原業主2015年底以539.2萬元一手買入單位，持貨4年多，帳面獲利約124.3萬元，升值23%。

相關字詞﹕世宙 泓景臺 海富苑 海欣花園

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