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社會氣氛差 晟林突煞停開售 福晟國際：市况大變 未決定重推時間

【明報專訊】近期政治氣氛動盪，多個地區出現示威遊行，上周末元朗更發生嚴重暴力事件，就連中國國防部亦罕見開腔表示「關注」本港局勢，令市場氣氛變得更壞；原定今日上午發售首批30伙、由內房福晟國際（0627）持有的何文田喇沙利道新盤晟林，昨晚臨時煞停賣樓，發展商更表明與近日市况有關。

明報記者 林尚民

原部署於上月開售的晟林，在社會一片亂局下，拖延至本月8日才開價，而項目首批30伙折實實呎高達31,271元，成今年首批呎價最貴九龍新盤，而樓盤收票情况一直未見大躍進，據悉該盤僅收近100票。

首批折實3.1萬 九龍今年最貴

雖然福晟國際日前上載銷售安排，敲定首批30個單位於今日上午9時半發售，但在昨晚突擊上載另一張銷售安排，宣布全數30伙停止開售。

本報就此向福晟國際投資總監張楠查詢，雖然他表示不回應近日的政治事件，但就指今次停售，是因為這一兩日的市况有比較大轉變，而往後何時重推、價錢會否再作調整，他表示要視乎情况，暫未有具體決定。

事實上，過往新盤在首輪銷售前停售的個案不多，對上一次要數到2016年3月，當時長實（1113）及已故郭炳湘創立的帝國集團合作發展的亞皆老街君柏，首輪銷售包括以發價單形式出售的12伙及部分招標單位，在開售前一天，長實公布煞停以價單形式出售12伙，只保留15伙招標，長實執行董事趙國雄當時表示，由於市場有大手需求，而銷售安排沒有加入相關大手認購安排，故決定調整部署。

映日灣217呎起 荃灣近年最細

另一邊廂，市場仍有多個樓盤部署下月推售，其中億京荃灣楊屋道映日灣昨突擊上載樓書，項目由3座住宅及1座商業大樓組成，提供840個住宅單位，包括168個開放式戶、196個1房戶、251個2房戶及196個3房戶，另設29個特色戶，其中開放式實用面積由217方呎起，為荃灣區近年面積最細新盤單位，面積最大特色單位實用面積則達2022方呎。

資料顯示，南豐發展立坊，最細一款開放式實用面積為238方呎。映日灣預計明年4月落成，樓花期約9個月；市場消息指，映日灣最快下月會推出市場。

下月4個全新盤4870伙搶灘

另本報綜合市場資訊，8月估計至少4個大型樓盤發展，涉約4870伙，除上述映日灣外，新地（0016）南昌站匯璽III亦整裝待發，早前已上載樓書至物業網站，該盤提供1172伙；而長實深水埗愛海頌，亦有機會於下月登場，項目提供876伙。此外，恒大（3333）旗下單位總數達1982伙的屯門掃管笏項目，亦擬下月出擊。

相關字詞﹕愛海頌 匯璽iii 映日灣 市況突變 停售 新盤推售 福晟國際 晟林

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