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需求殷切 多倫多樓大跌風險有限 明年或減息 有利買家

【明報專訊】近年移民議題成為熱話，其中加拿大一向是香港人移民理想地之一，由於加拿大無論在教育及居住環境上都較佳，而且近年加元回落，物業對港人來說更具吸引力，尤其是港人較熟悉的城市多倫多及溫哥華。多倫多為安大略省首府，也是加拿大最大城市。據加拿大樂活網Lahoo.ca上周三（7月17日）報道，最近一份研究報告表示，加拿大房地產泡沫高踞世界首位。截至今年7月初，多倫多房地產價格中位數較去年底上升了12.5%。市場認為多倫多樓價已不合理，惟由於需求仍殷切，相信調整風險有限。

美國聯儲局在本月底有機會減息，而加拿大也有機會步向減息周期，網站Ratesupermarket.ca副總裁Janine White表示，以往較低的債券收益率，「從經濟角度來看並不是一個好兆頭，但對承做按揭的業主來說是好消息」。

市中心新盤292萬元起

多倫多是許多華人聚居的城市，亦為加拿大的經濟中心，一直是移民及海外投資熱點。位於多倫多市中心的新盤The United Bldg，位處金融區及名校區，可直達地鐵站。物業發展商為Davpart Inc，創立於1993年，業務遍及加拿大和美國，擁有各類商業、零售及住宅物業的豐富管理經驗。

The United Bldg樓高55層，戶型主要為開放式、1房、1房連書房、2房及3房，單位實用面積279至735方呎。項目屬永久業權，售價49萬加元（約292萬港元）起，可承做最高六成按揭，預計2025年落成。The United Bldg地理位置優越，坐落於多倫多市中心University Ave和Dundas Street West交界，鄰近金融區、大學區及購物娛樂區包圍。此外，項目更直達地鐵1號線St Patrick站，交通極之便利；駕車5分鐘可抵Bloor名店街及Gardiner高速公路，若步行6分鐘則達購物中心Eaton Centre，數分鐘便可到達多間大學，包括多倫多大學及安大略藝術設計學院（OCAD）等。

公寓供應緊張支持樓價

不過，公寓需求短線見減弱，今年首5個月，這類高密度住宅的銷量比去年同期略為下跌，但其他住宅類別則錄得雙位數升幅。Altus Group也在樓花市場中留意到這個趨勢，根據該公司數據，今年5月，新公寓樓價按年上升2.8%至近78萬加元（約464萬港元），但獨立屋則回落3%至111萬加元（約660萬港元）。當地代理行Realosophy Realty總裁John Pasalis表示，如果公寓的需求繼續下跌，樓價可能見頂橫行。

事實上，根據多倫多地產商會（Toronto Real Estate Board）數據，上月份低幢住宅銷量全線上升，但公寓則錄得3.2%的按年跌幅。公寓的供應仍然較為緊張，為樓價帶來支持，目前平均每伙公寓價格已上破59萬加元（約351萬港元），但升幅領先地位受到動搖，按年升5.2%，略遜於半獨立屋的5.3%。

樓價過高意味多倫多樓市調整的風險較高，但穆迪報告卻認為未必會引發調整，「諸如多倫多等供應不足的市場，以及外來資金刺激高級物業需求的市場，樓價可能會長期高過基本因素所反映的價格趨勢」。另外，根據路透社徵詢經濟學家意見顯示，雖然經濟衰退的風險已經上升，但加拿大央行料不用跟隨美國聯儲局實行貨幣寬鬆政策，預期目前的利率水平將維持至年底，明年則有機會減息。加拿大央行表示，全國樓市獲得一些基本因素的支持，包括人口增長，以及穩健及強勁的勞動市場。

穆迪：外來資金刺激豪宅市場

此外，大多倫多地區的供需情况也繼續為樓市帶來重大的支持。本月上旬，C01區內的公寓買賣，主要還是來自Waterfront Communities、Niagara和Bay Street Corridor（分別是31、17和15宗）這3個社區，平均價分別是69.4萬、69.1萬及70.8萬加元（約413萬、411萬及421萬港元）。這三區是市中心公寓的主力市場，成交重鎮是Waterfront及Niagara，對於居民來說，這裏整體配套較完善，如超級市場、餐廳、銀行等，都近在咫尺；Bay Street Corridor則是很多人工作地點所在。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

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